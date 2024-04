„Golden Ticket“ für Denis Villeneuves „Dune: Part Two”

Gestern, Donnerstag, konnte das „Golden Ticket“ an Warner Bros. Pictures Austria für „Dune: Part Two“ verliehen werden: Dabei handelt es sich um eine hohe Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Film und Kino in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) für wirtschaftlich erfolgreiche Filme. Das „Golden Ticket“ wird für mehr als 300.000 Besucher:innen eines Films in österreichischen Kinos vergeben.

„Denis Villeneuves ‚Dune: Part Two‘ hat bereits über 316.000 Besucher:innen in unseren heimischen Kinos in den Bann gezogen und begeistert das Publikum als einzigartiges Kinoerlebnis von gewaltigem Ausmaß, mit hervorragendem Sound, einer fesselnden Geschichte und Figuren, denen man die Treue hält. Es ist uns eine große Ehre, dass wir das ‚Golden Ticket‘ überreichen dürfen. Diese Auszeichnung an Warner Bros. Pictures Austria unterstreicht die Position der Kinos als unumstrittene Vertriebspartner Nummer eins für die Filmwirtschaft“, so Michael Stejskal und Christian Dörfler als Vertreter der ARGE Film und Kino.

„DUNE:PART TWO“ ist am 28. Februar 2024 in den österreichischen Kinos angelaufen und kann nach wie vor auf der großen Kinoleinwand erlebt werden. Der Film ist ein spektakuläres Leinwandepos, bei dem der Konflikt zwischen den Mächten des Guten und Bösen im Mittelpunkt steht und durch die Thematisierung von Loyalität, Liebe, Rache, Katharsis und weiblicher Selbstbestimmung viele Emotionen hervorgerufen werden.

Steffen Schier, Senior Vice President Theatrical Distribution / Managing Director Warner Bros. Pictures Austria: „‚DUNE:PART TWO‘ ist ein perfekt umgesetztes Filmwerk. Mehr als 316.000 Besucher:innen sind nicht nur ein außergewöhnliches Ergebnis, sondern auch ein positives Statement für die ganze Kinobranche in Österreich.“

Über „Dune: Part Two”

Der Film von Denis Villeneuve, „Dune: Part Two“, ist eine Legendary Pictures Produktion und wird präsentiert von Warner Bros. Pictures und Legendary Pictures. Vertrieben wird der Film von Warner Bros. Pictures.

Regie bei „Dune: Part Two“ führte Denis Villeneuve nach einem Drehbuch, das er und Jon Spaihts nach dem Roman von Frank Herbert verfassten. Produziert wurde der Film von Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve, Tanya Lapointe und Patrick McCormick. Die ausführenden Produzenten sind Joshua Grode, Jon Spaihts, Thomas Tull, Herbert W. Gains, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, Richard P. Rubinstein und John Harrison, wobei Kevin J. Anderson als kreativer Berater fungierte.

Das Filmplakat zu "Dune: Part Two" zum honorarfreien Download (Fotocredit: Warner Bros.)