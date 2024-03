Auf in den Eissalon zu Eis und Kaffee in vielen Varianten – eine überaus schmackhafte Kombination

„Mit der Präsentation des ‚Eis des Jahres‘ ist die Eissaison 2024 offiziell eröffnet“: Mit diesen Worten gaben Andrew Nussbaumer, Sprecher der Eissalonbetreiber in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), und Luca Alberti, Sprecher der italienischen Eissalonbetreiber in Österreich, heute, Dienstag, den Startschuss für die Hochsaison im Eissalon. Ort des Geschehens war der Eissalon Bortolotti in der Mariahilferstraße in Wien.

Und das „Eis des Jahres“ 2024 ist …

„Aufgrund des milden Wetters wurde in etlichen Eissalons bereits mit dem Verkauf begonnen. Und bald werden alle rund 400 Eissalons sowie die zahlreichen anderen Gastronomiebetriebe, die handwerklich hergestelltes Speiseeis im Sortiment haben, ihre Pforten geöffnet haben, um die Gäste mit ihren Kreationen zu verwöhnen“, so Nussbaumer und Alberti. Beide sind selbst handwerkliche Eismacher und Eissalonbetreiber.

„Neben den Klassikern wie Schokolade, Vanille sowie den traditionellen Frucht- und Nusssorten wird es auch heuer mit Sicherheit wieder viele neue geben. Der Fantasie der Eismacherinnen und Eismacher sind hier kaum Grenzen gesetzt“, plaudert Branchensprecher Andrew Nussbaumer aus dem Eismacher-Nähkästchen.

Die handwerklichen Eismacherinnen und Eismacher wählen alljährlich eine Eissorte aus, die besonders hervorgehoben wird. Und das „Eis des Jahres“ 2024 ist … Kaffee in den unterschiedlichsten Variationen, sei es Kaffeeeis mit besonderen Toppings oder der klassische Eiskaffee: „Der zählt übrigens zu jenen Getränken, die in Eissalons am häufigsten bestellt werden“, weiß Nussbaumer. „Man kann die Zutat Kaffee aber natürlich auch in Eisform genießen, so gibt es neben dem klassischen etwa auch weißes Kaffeeeis und vieles andere mehr.“

Die Eiswochen 2024

Passend zur Eissorte des Jahres 2024 findet vom 29. April bis 5. Mai in Eissalons in ganz Österreich die „Kaffee-Eiswoche“ statt.

Rund um den Sommerferienbeginn, konkret von 24. Juni bis 7. Juli, steht mit den „Kinder-Eiswochen“ in den heimischen Eissalons auch heuer wieder alles im Zeichen der Kleinen. „Besonders beliebt sind bei Kindern Interpretationen bekannter Naschereien, wie z.B. Eis mit bunten Schokobonbons oder mit Waffeln und Milch-Haselnusscreme-Füllung garniert. Aber auch Nougat-Haselnusscreme- oder Cookies-Eis stehen hoch im Kurs“, wissen die beiden Eis-Experten Andrew Nussbaumer und Luca Alberti.

Und weil in Österreich seit mehr als 20 Jahren am 1. Oktober der „Tag des Kaffees“ begangen wird, wird es von 30. September bis 6. Oktober 2024 eine weitere Kaffee-Eiswoche geben.

Europa hat einen „Eis-Feiertag“ und ein europäisches „Eis des Jahres“ 2024

Der europäische „Eis-Feiertag“ ist alljährlich der 24. März. Den hat das Europäische Parlament im Jahr 2012 zum „Tag des handwerklich erzeugten Speiseeises“ erklärt. Dieses Jahr durfte Belgien das europäische „Eis des Jahres“ nominieren. Man hat sich für eine im Land beliebte Süßspeise in Eisform entschieden: Das europäische Eis des Jahres 2024 ist „Lütticher Waffeln“. Dabei handelt es sich um Vanille-Zimt-Eis mit (gesalzener) Butter, mit Waffeln garniert. Wie die Sorte in den jeweiligen Eissalons konkret umgesetzt wird, bleibt der Fantasie und Kreativität der Eismacher:innen überlassen.

Traditionelle Spendenaktion: Handwerkliche Eismacher spenden für die St. Anna Kinderkrebsforschung

Schon seit fast 25 Jahren engagieren sich die handwerklichen Eismacher in Österreich für die St. Anna Kinderkrebsforschung. Mit einer Gesamtsumme von mittlerweile mehr als 100.000 Euro an Spenden - haben die Eismacherinnen und Eismacher einen wichtigen Beitrag geleistet. Dazu kommt „der stattliche Betrag von 5.500 Euro, der trotz der wirtschaftlich schwierigen Situation im Jahr 2023 gesammelt werden konnte. „Diesbezüglich geht der Dank für ihre großartige Unterstützung an unsere Kolleginnen und Kollegen in den Eissalons im ganzen Land“, so die Branchenvertreter Nussbaumer und Alberti über die erfolgreiche Spendenaktion, die auch heuer weitergeführt wird.

Eismacher aus Oberösterreich beim Grand Prix Gelato Österreich 2024 siegreich

„In den heimischen Eissalons wird eine große Bandbreite an Eissorten von hoher Qualität hergestellt. Das zeigt sich unter anderem in der Tatsache, dass unsere Betriebe auch bei Eis-Wettbewerben regelmäßig Top-Platzierungen erreichen“, zeigt sich Andrew Nussbaumer erfreut. So fand am vergangenen Wochenende der Grand Prix Gelato Austria 2024 statt, und zwar mit Teilnehmern aus Italien, Deutschland, der Slowakei, Ungarn und natürlich aus Österreich sowie sogar aus Bali und Singapur. Der Sieg ging dabei an Stefan Mühlbacher, einen Eismacher aus Oberösterreich, von der gleichnamigen Café-Konditorei in Ampflwang. Er konnte sich gegen die rund 80-köpfige Gelatieri-Konkurrenz durchsetzen und landete mit seinem Haselnusseis für Österreich auf Platz 1.