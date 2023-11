AustrianSkills 2023 – Handelsobmann Trefelik gratuliert den Teilnehmer:innen und insbesondere dem Sieger der Retail Sales

"Eine Ausbildung im heimischen Handel bringt enorm talentierte junge Leute hervor. Das hat der Retail Sales-Wettbewerb einmal mehr bewiesen. Ich gratuliere allen Teilnehmer:innen, insbesondere dem frisch gebackenen Retail-Staatsmeister Matthias Brugger ganz herzlich", sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), nach den spannenden Berufs-Staatsmeisterschaften im Handel, die im Rahmen der AustrianSkills 2023 in Salzburg stattgefunden haben.

Dabei sind Verkaufstalente aus Salzburg, der Steiermark, Kärnten, Wien und Niederösterreich gegeneinander angetreten. Eine Fachjury bewertete dann die Leistungen nach genau definierten Kriterien. Dazu zählten Argumentationstechnik, wie das Gespräch eröffnet wurde und die Serviceleistung. Aber auch die Präsentation der Waren, der Verkaufsabschluss und eventuelle Zusatzverkäufe sowie der Umgang mit Herausforderungen wie zum Beispiel Reklamationen flossen in die Beurteilung ein.

Am meisten konnte dabei Matthias Brugger, beschäftigt bei der Sport Frühstückl GmbH in Tamsweg (Salzburg), die Juroren überzeugen. Er sicherte sich mit dem Sieg bei den AustrianSkills zugleich das Ticket für die europaweiten Berufsmeisterschaften EuroSkills. Die Leistungen der anderen Teilnehmer konnten sich aber ebenso sehen lassen: Platz zwei ging an Sascha Trimmel von der Frauenthal Handel Gruppe in Wien, Dritter wurde Leon Prazsky-Eichinger von der Sport Pilz GmbH in Weiz (Steiermark). Auf den Rängen vier und fünf platzierten sich Vanessa Schorn (Hervis-Villach-Atrio) und Dominik Weiß (Steinecker Moden aus Randegg in Niederösterreich).

Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel, schließt sich der Gratulation an: "Es waren alle Teilnehmer hervorragend. Als Bundessparte sind wir sehr stolz auf die tollen Nachwuchs-Verkäufer:innen", sagt Thalbauer. Gemeinsam mit Obmann Trefelik wünscht sie daher dem Sieger "viel Glück und Erfolg bei den EuroSkills und allen Teilnehmer:innen der AustriaSkills alles Gute für eine erfolgreiche Zukunft im heimischen Handel".

