AustrianSkills: „Die Bühne für unsere Elektrotechnik-Stars von morgen!“

In mehr als 50 Berufen traten im Oktober und November zahlreiche junge österreichische Fachkräfte – Absolvent:innen einer Lehre, BMHS und FH – gegen ihre Kolleg:innen an, um in ihren Berufen Tickets für die internationalen Berufswettbewerbe WorldSkills 2024 und EuroSkills 2025 zu erkämpfen. Der Bewerb der Elektrotechnikerinnen und Elektrotechniker in Salzburg vermittelte dabei ein eindrucksvolles Bild des professionellen Know-hows der österreichischen Jungfachkräfte.

"Bei AustrianSkills wird praxisnah und eindrucksvoll demonstriert, wie professionell unser Nachwuchs die anspruchsvollen Projekte und vorgegebenen Aufgaben meistert. Diese Leistungen haben nicht nur nationales, sondern auch internationales Topniveau", zeigt sich Bundesinnungsmeister Christian Bräuer von der Qualität des Wettbewerbs begeistert.

"Ich gratuliere den Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich – sie stehen stellvertretend für eine ganze Elektriker-Generation, die mit ihren Fähigkeiten heute gefragter denn je ist“, so Bräuer. Er sieht die AustrianSkills-Bewerbe als "Bühne für die österreichischen Elektrotechnik-Stars von morgen". Den Sieg in diesem Jahr durfte Florian Demelbauer aus Oberösterreich feiern, vor Daniel Peitler (Kärnten) und Fabian Winter (Steiermark).

Wie so oft stehe und falle der erfolgreiche Ablauf von AustrianSkills mit der entsprechend umfangreichen Vorbereitung. Bräuer dankt deshalb dem zuständigen Team der Elektrikerinnung rund um Bernhard Pabinger, Bernhard Wilke und Hannes Ruscher sowie den Partnern aus Industrie und Handel: "Mit den Unternehmen Rexel und Hager haben wir zwei engagierte Unterstützer an der Seite, die wesentlich zum Erfolg beitragen und für die professionelle Umsetzung des Bewerbs sorgen", so Bräuer.

(PWK428/HSP)