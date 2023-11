AustrianSkills-Talente für Tourismusberufe in Salzburg gekürt

Bei den AustrianSkills im Bereich Tourismusberufe - Hotel Rezeption, Koch/Köchin und Restaurant Service - kämpften die Teilnehmer:innen von 26. bis 28. Oktober in Altmünster nicht nur um den Titel "Staatsmeister:in", sondern auch um die heiß begehrten Plätze für die Teilnahme an den WorldSkills 2024 in Lyon (Frankreich) sowie den EuroSkills 2025 in Herning (Dänemark). Der Bewerb war geprägt von großem Einsatz und atemberaubenden Leistungen auf höchstem Niveau. Die offizielle Siegerehrung fand nun gemeinsam mit weiteren Wettbewerben am Sonntag, den 26.11.2023 in Salzburg statt.

"Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ihren außergewöhnlichen Leistungen in diesem Wettbewerb. Wir sind sehr stolz zu sehen, dass die Jung-Touristiker:innen keine Herausforderung scheuen und schon jetzt zeigen konnten, wie gut sie für eine Karriere im Gastgewerbe vorbereitet sind", freuen sich die Obleute der Fachverbände Gastronomie und Hotellerie, Mario Pulker und Johann Spreitzhofer.

Die Top-Platzierung in Bereich "Restaurant Service" ging an Simon Wieland (KTN) vom Falkensteiner Schlosshotel Velden, dicht gefolgt von Maria Gesslbauer (STMK) vom Dorfhotel Fasching. Im Bereich "Hotel Rezeption" schaffte es Lisa-Marie Spörk (W) aus dem Intercity Hotel Wien sich vor der Konkurrentin Elena Mathis (V) vom Hotel & Landgasthof Die Linde den Sieg zu holen. Auch im Bereich "Cook" gab es einen heißen Kampf an den Töpfen und Pfannen, wo sich Silvius Pink (STMK) vom Landgasthof Pink vor Hannes Sortsch (OÖ) vom Vorstadtwirt Gasthaus Atzmüller durchsetzen konnte.

Die Wettbewerbstage umfassten Aufgaben wie "Gala Menü für sechs Personen" oder "Speed Cooking". Auch in den Bereichen Gästeservice und Rezeption agierten die Teilnehmer:innen auf höchstem Niveau. Die exzellenten Leistungen wurden mit einem "Stresstest" abgerundet, der ebenfalls mit Bravour gemeistert wurde.

"Mit einer Ausbildung im Tourismus haben die jungen Talente den Grundstein für eine abwechslungsreiche und internationale Karriere gelegt. Es ist uns ein großes Anliegen, die Teilnehmer:innen bereits im Vorfeld der Wettbewerbe zu unterstützen, etwa durch die Organisation und Finanzierung von Trainings- und Reisemöglichkeiten. In diesem Sinne wünschen wir den Sieger:innen viel Spaß bei der Vorbereitung und Erfolg für die anstehenden weiteren Skills-Wettbewerbe in Lyon und Herning", so die Obleute Mario Pulker und Johann Spreitzhofer abschließend.

(PWK423/ES)





Ergebnisse:

Restaurant Service:

Simon Wieland - Kärnten – Falkensteiner Schlosshotel Velden

Maria Gesslbauer - Steiermark – Dorfhotel Fasching

Christian Handl - Steiermark - Natur und Wellnesshotel Höflehner

Hotel Rezeption:

Lisa-Marie Spörk – Wien – Intercity Hotel Wien

Elena Mathis – Vorarlberg – Hotel & Landgasthof Die Linde

Mona Suban – Tirol - Hotel Rita Lengler

Koch/Köchin:

Silvius Pink – Steiermark – Landgasthof Pink

Hannes Sortsch – Oberösterreich – Vorstadtwirt Gasthaus Atzmüller

Lina Humml – Vorarlberg - Restaurant Bad Balgach