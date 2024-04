Blumen sind die beste Sprache, um am Muttertag danke zu sagen

Bereits seit 1924 wird der Muttertag in Österreich am zweiten Sonntag im Mai gefeiert, heuer ist dies der 12. Mai. Als beliebtestes Geschenk gelten dabei Blumen und aus gutem Grund: "Zum Muttertag gibt es wohl keine bessere Sprache, seine Emotionen zu zeigen als mit jener der Blumen. Denn als Geste der Wertschätzung vermitteln sie positive Gefühle und sind das wohl schönste Symbol, um die Verbundenheit mit einem Menschen zum Ausdruck zu bringen", so Johann Obendrauf, Präsident des Blumenbüro Österreich. "Unsere Blumenfachgeschäfte beraten dabei, dass das florale Geschenk auch wirklich den Kundenwunsch trifft, Pflegetipps inklusive. Und sie können darauf zählen, regionale Produkte in höchster handwerklicher Verarbeitung zu bekommen."

Rund um den Muttertag haben beispielsweise Pfingstrosen, Rosen, Levkojen, Löwenmaul, Flieder, Hortensien, Phlox, Lisianthus, Bartnelken oder Mohn bereits Saison. Zusammen mit frischen Blütenzweigen und Blättern ergeben sie ein natürliches Arrangement, das garantiert zum Eyecatcher wird.

Die Klassiker zum Muttertag: Rosen und Hortensien

Als Muttertags-Klassiker gelten Rosen und Pfingstrosen, die meist mit feinem Beiwerk und romantischen Blüten verarbeitet werden. In diesem Jahr dürfen es aber auch Pastelltöne sei, sagt Obendrauf: "Auch frühsommerliche Sträuße liegen im Trend, vorrangig in einer blumig verspielten Verarbeitung oder in Form von Gestecken und als Raum- und Tischdekoration." Bei den Topfpflanzen ist die Hortensie ein beliebtes Muttertagsgeschenk. Für Gartenliebhaberinnen wiederum empfiehlt Obendrauf zum Beispiel Rosenstöcke, Pelargonien, Gardenien oder Fuchsien, die es in vielen farblichen Variationen gibt.

Die Farbtrends 2024

Zu den wichtigsten Farben für das heurige Jahr zählen "Sky Blue", ein sanftes Himmelblau, und "Bright White", ein strahlendes Weiß. Sie stehen für Kreativität und Offenheit. Im Trend liegen außerdem Pastellgelb, Magenta, Salbei, kräftige Orangetöne, sanfte Erdnuancen sowie pastelliges Blau. Zudem wird jedes Jahr vom Pantone Color Institute eine Trendfarbe auserkoren. 2024 ist dies der samtig-frische Pfirsichton "Peach Fuzz".

Regionalität und Nachhaltigkeit im Fokus

Seit Jahren immer wichtiger werden Nachhaltigkeit und Regionalität. "Mittlerweile ist die Verwendung heimischer Blumen und Pflanzen sowie natürlicher Materialien, die recycelbar oder abbaubar sind, zum Standard geworden und unsere Kund:innen achten sehr darauf, woher die gekauften Blumen und Pflanzen kommen", so der Präsident des Blumenbüros. – Eine Entwicklung, die von den Florist:innen begrüßt wird, da der schonende Umgang mit der Natur für sie einen besonders hohen Stellenwert hat. "Überhaupt legen wir großen Wert darauf, dass bei unseren Produkten die drei Säulen der Nachhaltigkeit, d.h. Ökologie, Ökonomie und Soziales, erfüllt werden", sagt Obendrauf.

(PWK163/DFS)

Pressefoto finden Sie hier.

Fotocredit: Blumenbüro