Talentierter Niederösterreicher gewinnt Bundeslehrlingswettbewerb Installations- und Gebäudetechnik 2024

Den zweiten Platz eroberte der Tiroler Andreas Hussl aus Fügenberg von der Firma Johann Baumann GmbH & Co.KG in Fügen. Der dritte Platz ging an den Oberösterreicher Lukas Oberlinninger aus Perg vom Lehrbetrieb Forstenlechner Installationstechnik GmbH.

Berufsnachwuchs zeigt Engagement und Qualität



Zum Abschluss des Wettbewerbes zeigte sich Bundesinnungsmeister Manfred Denk sehr zufrieden mit allen erbrachten Leistungen: "Alle Teilnehmer haben ihr Bestes gegeben und das hat man gesehen. Der Bundeslehrlingswettbewerb hat wieder gezeigt, dass wir einen engagierten Berufsnachwuchs haben, auf den wir stolz sein können. Im Namen der Bundesinnung danke ich den jungen Installateuren für ihre Teilnahme und wünsche Ihnen für ihre weitere berufliche Zukunft alles Gute und viel Freude am Beruf! Den Gewinnern gratuliere ich ganz herzlich!"

Zum Beweis ihres Könnens mussten die Teilnehmer nach einem vorgegebenen Plan eine Kalt- und Warmwasser-Kupferinstallation, eine Kaltwasserleitung aus verzinktem Stahlrohr, eine Gasleitung mit schwarzem Stahlrohr und ein Kunststoff-Abflusssystem in einer Arbeitszeit von 12 Stunden abliefern. Dabei kamen Arbeitstechniken, wie Weich- und Hartlöten, Schweißen, Warm- und Kaltbiegen zur Anwendung.

Kriterien für die Beurteilung durch die Jurorin und die Juroren waren unter anderem die Maßhaltigkeit, die Qualität der Ausführung, der Materialverbrauch sowie die Dichtheit der Leitungen. Die auszuführenden Arbeiten entsprachen jenen, die bei der Herstellung einer Kalt- und Warmwasserversorgung, eines Abflusssystems sowie einer derzeit üblichen Erdgasleitung für beispielsweise Kombithermen in einem repräsentativen Haushalt zur Anwendung kommen, sind also von höchster Praxisrelevanz.

Medaillons for Excellence für fünf Teilnehmer



Bundesinnungsmeister-Stellvertreter Franz Schnöller, Landesinnungsmeister von Salzburg, Andreas Rotter, Bundeslehrlingswart Landesinnungsmeister-Stellvertreter Gerald Kopsa und der Bürgermeister von Seekirchen, Konrad Pieringer, gratulierten den Gewinnern im Rahmen der Siegerehrung recht herzlich. Den Teilnehmern wurden neben Urkunden und Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen Preisgelder der Bundesinnung und des Wirtschaftsministeriums, sowie WIFI-Bildungsgutscheine und Sachpreise überreicht.

© Franz Neumayr 1. Reihe von links nach rechts: Franz Schnöller (Bundesinnungsmeister-Stellvertreter), 2. Platz Andreas Hussl (T), 1. Platz Marcel Riener (NÖ), 3. Platz Lukas Oberlinninger (OÖ) 2. Reihe von Links nach rechts: Dr. Paul Morolz (Bundesinnungsgeschäftsstelle), Mag. Julia Wörndl-Aichriedler (Landesinnungsgeschäftsführerin Salzburg), Konrad Pieringer (Bürgermeister von Seekirchen), Andreas Rotter (Landesinnungsmeister Salzburg), Mst. Albert Schinwald (Lehrlingswart Salzburg), Gerald Kopsa (Bundeslehrlingswart Landesinnungsmeister-Stellvertreter)

Die Leistungen der Teilnehmer bei dem diesjährigen Wettbewerb waren außergewöhnlich, schlussendlich erlangten fünf Teilnehmer zusätzlich zu den drei bestplatzierten eine Medaillons for Excellence. Die fünf besten Lehrlinge des diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerbs nehmen gemeinsam mit den fünf besten des Bundeslehrlingswettbewerbes 2025 an der österreichischen Staatsmeisterschaft 2025 teil.

Der Sieger der Staatsmeisterschaft wird zur Teilnahme an den WorldSkills 2026, der Zweitplatzierte der Staatsmeisterschaft zur Teilnahme an den EuroSkills 2027 eingeladen. Bei Berufswettbewerben des "International World Skills Festivals" haben österreichische Installateure in den letzten Jahren mehrmals Gold und Silber geholt. Dies ist ein Zeichen für die hohe Qualität der dualen Berufsausbildung in den Installateurbetrieben und das Engagement des österreichischen Berufsnachwuchses. Bundeslehrlingswart Gerald Kopsa wünschte den Kandidaten für die weiteren Berufswettbewerbe viel Erfolg.

Neben den Teilnehmern, ihren Familien, den Lehrbetrieben, der Jurorin und den Juroren, den Betreuern und der Landesinnung Salzburg mit ihrem Landesinnungsmeister Andreas Rotter an der Spitze gilt ein besonderer Dank den Sponsoren des diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerbes:

Windhager BHT - Best Heating Technology - GmbH

Hansa Austria GmbH

Georg Fischer Fittings GmbH

Geberit Vertriebs GmbH & Co KG

Metallwerk Möllersdorf Handelsgesellschaft m.b.H.

Würth Handelsges.m.b.H.

Fritz Holter GmbH

Mit der Unterstützung der Kooperationspartner haben sie in unterschiedlicher Form die Durchführung und Abhaltung des Bundeslehrlingswettbewerbes 2024 mit ermöglicht und zur Förderung des Berufsnachwuchses der österreichischen Installateurinnen und Installateure einen entscheidenden Beitrag geleistet.

Stand: 25.03.2024