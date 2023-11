Chart of the Week

23.11.2023:

Fragmentierter Kapitalmarkt als Wachstumsbremse

Gut entwickelte und liquide Kapitalmärkte haben in vielerlei Hinsicht positive Auswirkungen: Sie fördern das langfristige Wachstum, tragen zur Risikodiversifizierung bei und erweitern die Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen. Private Haushalte profitieren von attraktiven Anlagemöglichkeiten.

In der EU sind die Kapitalmärkte jedoch fragmentiert und unterentwickelt, was hauptsächlich auf nationale Unterschiede in der Unternehmensberichterstattung und im Insolvenzrecht sowie auf steuerliche Hindernisse für grenzüberschreitende Investitionen zurückzuführen ist. Unternehmen finanzieren sich in der EU nur zu einem vergleichsweise geringen Teil über Kapitalmarktinstrumente wie börsennotierte Aktien, Anleihen oder Wagniskapital. Folglich ist die Unternehmensfinanzierung in Österreich und der EU stark von Bankkrediten abhängig, was zu einem höheren Fremdkapitalanteil und damit zu einem höheren Risiko in Krisenzeiten führt. Eine stärkere Einbindung des Kapitalmarktes, wie wir sie aus den USA kennen, würde eine breitere Finanzierungsbasis schaffen, wovon insbesondere Startups profitieren.

© WKÖ

Im Vergleich mit den USA fällt neben der geringen Wagniskapitalquote (0,1 % des BIP) besonders der hohe Anteil an nicht-börsennotiertem Eigenkapital (135,6 % des BIP) im Euroraum auf. Letzteres ist zwar grundsätzlich dem Kapitalmarkt zuzurechnen, aber weniger liquide als börsennotierte Aktien, was zu niedrigeren Unternehmensbewertungen führt.

17.11.2023: Trotz erster Senkungen: KöSt-Belastung bleibt hoch

Eine hohe Körperschaftsteuerbelastung wirkt tendenziell hemmend auf Investitionen, Innovationen und somit auch auf das künftige Wirtschaftswachstum. Zudem macht sie den Wirtschaftsstandort weniger attraktiv, denn eine überproportionale Körperschaftbesteuerung hält ausländische Investoren ab und erhöht die Gefahr, dass heimische Betriebe ihren Standort ins Ausland verlagern.

Vor diesem Hintergrund ist es zu begrüßen, dass bereits eine Senkung des KöSt-Satzes eingeleitet wurde. Dennoch zeigt der europäische Vergleich für 2023 noch immer eine überdurchschnittliche nominale Besteuerung von Kapitalgesellschaften in Österreich.

© WKÖ

Mit aktuell 24 % befindet sich Österreich unter den zehn EU-Ländern mit der höchsten nominalen Körperschaftsteuerbelastung und liegt um 2,8 Prozentpunkte über dem EU-27-Schnitt (21,2 %). Betrachtet man unsere Nachbarländer, ist der Abstand zu deren Durchschnittswert (20 %) mit vier Prozentpunkten noch größer. Nur Deutschland (29,9 %) und Italien (27,8 %) haben höhere nominale KöSt-Sätze als Österreich. Ungarn (10,8 %), Slowenien (19 %), Tschechien (19 %) und die Slowakei (21 %) sowie Liechtenstein (12,5 %) und die Schweiz (19,7 %) liegen zum Teil deutlich unter dem österreichischen Niveau. Die Senkung des KöSt-Satzes auf 23 % im nächsten Jahr ist daher zwar ein richtiger Schritt, wird jedoch an der grundsätzlichen Situation nichts Wesentliches ändern.

10.11.2023: Österreich bei Steuer- und Abgabenbelastung EU-weit auf Platz 3

Im europäischen Vergleich rutscht Österreich bei der Steuer- und Abgabenquote weiter ab. Mit einer Quote von 43,6 % lagen wir 2022 hinter Frankreich und Belgien auf dem dritten Rang. Im Vergleich zum Vorpandemiejahr 2019 ist das eine Verschlechterung um zwei Plätze. Positiver Spitzenreiter ist Irland, wo die Steuer- und Abgabenquote lediglich 21,7 % des BIP ausmacht. Selbst Schweden, dem traditionell der Ruf eines Hochsteuerlandes anhaftet, hat eine niedrigere Steuerquote (42,4 %) als Österreich.

© WKÖ

Besonders hoch im internationalen Vergleich ist hierzulande die steuerliche Belastung von Arbeit. Diese wirkt sich nachteilig auf das Arbeitskräfteangebot und die Arbeitsnachfrage aus. Eine hohe Einkommensbesteuerung senkt die Bereitschaft, erwerbstätig zu sein und verteuert darüber hinaus die Personalkosten der Unternehmen. Die Abschaffung der kalten Progression sowie die Reduktion des Körperschaftsteuersatzes im Rahmen der ökosozialen Steuerreform waren wichtige erste Schritte in die richtige Richtung. Damit Österreich im Wettbewerb um Investitionen und die besten Talente bestehen kann, müssen aber noch viele weitere Maßnahmen folgen.



30.10.2023: Historischer Einbruch bei der Kreditnachfrage

Laut Bank Lending Survey der OeNB vom Oktober 2023 ist die Kreditnachfrage der Unternehmen in Österreich im 3. Quartal so stark gesunken wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 2002 - und damit deutlich stärker als im Vorquartal erwartet. Bereits seit einem Jahr sinkt die Kreditnachfrage der Unternehmen kontinuierlich. Auch für das 4. Quartal wird eine weitere Verschlechterung erwartet.

© WKÖ

Hauptgrund für den Rückgang ist die schwächere Konjunktur. Hier fallen insbesondere die sinkende Investitionsbereitschaft der Unternehmen aufgrund globaler wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten ins Gewicht. Dementsprechend betrifft die Nachfrageschwäche vor allem längerfristige Kredite. Das sind jene Kredite, die vorrangig zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden. Die Investitionsschwäche trifft Österreich in einer kritischen Phase. Um die Klimaziele zu erreichen und die Energiekosten zu senken, sind hohe Investitionen in grüne Energien notwendig. Diese gelten als sehr kapitalintensiv und sind daher von steigenden Finanzierungskosten besonders betroffen.

20.10.2023: Zukunftsbudget zukunftsfest machen

Das Bundesbudget 2024 und die weiteren Budgetpläne bis 2027 zeigen: Die Bundesregierung bleibt bei der aktiven Budgetpolitik der letzten Jahre und setzt durchaus Akzente in Zukunftsbereichen. Durch Wachstumsanreize, stärkere Forschungsförderung und Anreize für Investitionen in die Energiewende soll der Standort gestärkt werden.

© Quelle: BMF





Gleichzeitig steigen die Ausgaben in den nächsten Jahren weiter stark an. Die Ausgaben des Bundes erhöhen sich zwischen 2022 und 2027 um 15 % von 111 auf 128 Mrd. Euro. Getrieben wird diese Entwicklung vor allem durch die hohen Mehraufwendungen für Pensionen, die in diesem Zeitraum um rund 12 Mrd. Euro steigen und für über 70 % des Ausgabenwachstums verantwortlich sind. Damit ist der Anstieg der Pensionskosten größer als die aktuellen Aufwendungen für Familien und Jugend, Bildung oder Wissenschaft und Forschung. Im Jahr 2027 werden die Pensionszahlungen für fast 28 % der gesamten Bundesausgaben verantwortlich sein.

