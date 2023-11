Der Staatsmeister der Installations- und Gebäudetechnik 2023 kommt aus Oberösterreich

Im Messezentrum Salzburg fand vom 23.-26. November 2023 für die besten Installations- und Gebäudetechniker der letzten beiden Bundeslehrlingswettbewerbe die österreichische Staatsmeisterschaft AustrianSkills statt. Insgesamt 10 Teilnehmer aus den Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol, Vorarlberg und Wien wetteiferten um das heiß begehrte „Ticket“ für die Teilnahme an den Berufswelt- und Berufseuropameisterschaften WorldSkills und EuroSkills.

Der Oberösterreicher René Steinkellner vom Lehrbetrieb Forstenlechner GmbH in Perg erreichte mit seiner Leistung die meisten Bewertungspunkte, gefolgt vom Tiroler Johannes Gstrein vom Lehrbetrieb Grutsch Technik GmbH in Arzl im Pitztal. Dritter wurde der Tiroler Jonas Widmann von der Firma Erhart Installationen GmbH in Steinach am Brenner.

Da bei diesen Bewerben die handwerkliche Fähigkeit im Mittelpunkt des Interesses steht, bestand die Aufgabe der angehenden Installations- und Gebäudetechniker darin, nach einem vorgegebenen Plan eine sogenannte Arbeitsprobe, bestehend aus einer Gasleitung mit schwarzem Stahlrohr, einer Kaltwasserleitung in verzinkter Ausführung sowie einer Kalt- und Warmwasserinstallation in Kupfer und einem Kunststoff-Abflusssystem, innerhalb einer Arbeitszeit von ca. 16 Stunden herzustellen.

Dabei kamen alle Arbeitstechniken zur Anwendung, wie Weich- und Hartlöten, Schweißen, Warm- und Kaltbiegen. Kriterien für die Beurteilung durch die Juroren waren unter anderem die Maßhaltigkeit, die Qualität der Ausführung, der Material­verbrauch sowie die Dichtheit der Leitungen. Zusätzlich mussten die Kandidaten ihr Können im Bereich unterschiedlicher Sanitärarmaturen zeigen. Hier wurde das Augenmerk auf die korrekte Einstellung sowie die Fehlersuche mittels der vom Hersteller zur Verfügung gestellten Diagnosemittel und die Beschreibung der Fehlerbehebung gelegt.

Bei den Bewerben der Berufswelt- und -europameisterschaften (WorldSkills und EuroSkills) haben die österreichischen Installateure in den letzten Jahren mehrmals Gold und Silber geholt. Bundeslehrlingswart Gerald Kopsa wünschte den Kandidaten für die weiteren Bewerbe viel Erfolg.

