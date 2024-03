DIE ERNÄHRUNG: Pflanzliche Alternativen im Fokus

Verbraucherinnen und Verbraucher verzichten vermehrt auf tierische Produkte oder möchten ihren Konsum reduzieren. Einige von ihnen möchten jedoch auf gewohnte Produkte wie Schnitzel oder Würste nicht verzichten. Die aktuelle Ausgabe der Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG greift diesen Trend zu vegetarischer und veganer Ernährung auf und stellt Alternativprodukte zu tierischen Lebensmitteln aus Pflanzen ins Zentrum. Darüber hinaus kommt die neue Vorständin von Manner, Sabine Brandl, zu Wort. Neue Erkenntnisse einer ALIMENTARIUS-Preisträgerin zu DNA-Untersuchungen bei Insekten als Lebensmittel und Aktuelles zur Entwicklung des europäischen Strommarkt-Designs runden die erste Ausgabe in diesem Jahr ab.

Pflanzliche Alternativen unter der Lupe

Kathrin Heim, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Campus Wieselburg der FH Wiener Neustadt, definiert in ihrem Artikel Ersatz-, Alternativ- und Hybridprodukte aus Pflanzen und deren Unterschiede. Auch die Ergebnisse einer Studie zeigen: Die Identität der Konsumentinnen und Konsumenten ist nicht geradlinig soziografisch zu beschreiben. So unterscheiden sich die Beweggründe für eine Reduktion tierischer Rohstoffe und die Vorlieben für pflanzliche Alternativen deutlich, was zu unterschiedlichsten Trends und daraus entwickelten Konzepten für die künftige Ernährung führt.

Ergänzend dazu wurden zwei Start-Ups interviewt, die in diesem Markt tätig sind und pflanzliche Fleisch- bzw. Fischalternativen anbieten. Lesen Sie Wissenswertes zu Produkten der deutschen PLANTED Foods GmbH und zum weltweit einzigartigen 3D-Druck von pflanzlichem Lachsfilet von REVO FOODS, das in Wien produziert.

Eine Studie der Universität für Bodenkultur (BOKU) hat die Präferenzen der Verbraucherinnen und Verbraucher für Öko-Labels untersucht. Details erfahren Sie im Wissenschaftsteil.

Im Rechtsteil gibt eine neue Leitlinie des Codex Alimentarius Austriacus (Österreichisches Lebensmittelbuch) Orientierung, wie Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs zu kennzeichnen sind.

Rosa Frauen-Power

Sabine Brandl ist neue Vorständin der Josef Manner & Comp. AG und spricht im Interview über die neue Aufgabe und ihre Pläne, über gelebte Nachhaltigkeit, kommende Herausforderungen, Sportsponsoring, Werbeverbote und Innovationen.

DER ALIMENTARIUS 2023: DNA-Forschung an Insekten

DER ALIMENTARIUS, Wissenschaftspreis der Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG, wurde 2023 an vier junge Forscherinnen und Forscher vergeben. Der Beitrag von Sophie Hillinger über eine DNA-Untersuchung, mit der nachgewiesen werden kann, ob in Lebensmitteln mit Insekten tatsächlich nur die zugelassenen Arten enthalten sind, setzt die Reihe der Veröffentlichungen der prämierten Arbeiten eindrucksvoll fort.

Auch 2024 werden herausragende wissenschaftliche Arbeiten durch den Wissenschaftlichen Beirat der Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG ausgezeichnet. DER ALIMENTARIUS 2024 wird in festlichem Rahmen am 28.5.2024 in den Wiener Börsensälen übergeben.

Europäisches Strommarkt-Design

Renate Kepplinger, Referentin in der Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik der Wirtschaftskammer Österreich, berichtet über die Entstehung der Strompreise und die Überlegungen der EU, den europäischen Strommarkt krisensicher zu machen und eine Übereinstimmung mit den Zielen des European Green Deal zu erreichen.

Ausblick 2024

Lesen Sie in der zweiten Ausgabe der ERNÄHRUNG im Jahr 2024 über Innovationen in der Lebensmittelindustrie.

Zur Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG

DIE ERNÄHRUNG erscheint seit 1977 und hat sich zu einem festen Bestandteil der einschlägigen Fachliteratur im deutschsprachigen Raum entwickelt. Sie bietet in den vier Bereichen „Wirtschaft“, „Technik“, „Wissenschaft“ und „Recht“ aktuelle Berichte, Reportagen und Marktinformationen ebenso wie wissenschaftliche Arbeiten und Rechtsinformationen rund um Nahrungs- und Genussmittel sowie Futtermittel. Das Spektrum reicht dabei von Technologie, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaft über Ernährungspolitik bis zu für die Lebensmittelproduktion unerlässlichen rechtlichen Aspekten. Zudem werden regelmäßig CEOs aus der Lebensmittelindustrie in einer Interviewreihe vorgestellt. DIE ERNÄHRUNG wird vom Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie herausgegeben.

