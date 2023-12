DIE ERNÄHRUNG: Zukunft gestalten und Chancen nutzen

Die aktuelle Ausgabe von DIE ERNÄHRUNG widmet sich dem Metathema Ernährungsbildung. Darüber hinaus kommen CEOs aus der Getränkeindustrie zu Wort und geben Einblicke in die Herstellung von Schaumwein oder traditionellen Spirituosen. Neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft, Maßnahmen nach einem Blackout sowie ein Bericht über den Jubiläumsempfang der Lebensmittelindustrie runden die letzte Ausgabe in diesem Jahr ab.

Ernährungsbildung am Prüfstand

Ein hochkarätiges Autorenteam stellt die Ergebnisse einer umfassenden Studie zum Status der Ernährungsbildung in Österreich vor. Marlies Gruber, Chinyere Gina Iwuchukwu, Evelyn Matousch, Elisabeth Sperr und Jürgen König hatten rund 2.800 Teilnehmende in Österreich befragt, darunter Angehörige der Gesundheitsberufe und Lehrkräfte. Fazit: Beim Ernährungswissen ist "Luft nach oben".

Ergänzend dazu ist die Forderung eines Rundes Tisches "Zukunft Ernährungsbildung" klar: Ernährungs- und Verbraucherbildung fördern die Ernährungskompetenz sowie selbstständige Urteilskraft und Allgemeinbildung. Marlies Gruber und Elisabeth Sperr geben einen Überblick über die bisherigen Ergebnisse und fordern mehr Ernährungsbildung in Schulen. Lesen Sie die Details und die "Neun Handlungsempfehlungen".

Neue Entwicklungen aus der Getränkebranche

Benedikt Zacherl berichtet über die Aktivitäten von Sekt Austria und die Perle des österreichischen Weinbaus. Die Geschäftsführerin von Stroh Rum Karin Trimmel erzählt im CEO-Interview über die Exporterfolge und Weiterentwicklung der Marke in neue Richtungen wie "Mixology". Was unternommen wird, dass der Kaffee dazu mit gutem Gewissen getrunken werden kann, erfahren Sie im Bericht von Johann Brunner über ein Kaffeekapsel-Recyclingprojekt.

Die Lebensmittelindustrie feiert ihren 20. Jahresempfang

Dieses Jahr fand der Empfang der österreichischen Lebensmittelindustrie zum 20. Mal statt. Dieses Jubiläum feierte die Branche mit rund 300 Spitzenvertreterinnen und -vertretern aus Wirtschaft und Politik sowie Partnerinnen und Partner aus der Lebensmittelkette in der Wiener Hofburg. Die Veranstaltung stand unter dem Motto: "Zukunft gestalten – jetzt". Lesen Sie neben den Reden von Bundesminister Martin Kocher und Fachverbandsobmann Johann Marihart auch die Keynote-Speech des Philosophen Konrad Paul Liessmann zur Hoffnung als treibender Kraft für menschliches Handeln. Wir haben für Sie die schönsten Momente in einer Fotostrecke festgehalten.

Rückfragen & Kontakt DI Oskar Wawschinek MAS MBA

Chefredakteur DIE ERNÄHRUNG

Mobil: +43 664 545 63 50

o.wawschinek@ernaehrung-nutrition.at

www.ernaehrung-nutrition.at





Die Lebensmittelindustrie feiert ihren 20. Jahresempfang

Dieses Jahr fand der Empfang der österreichischen Lebensmittelindustrie zum 20. Mal statt. Dieses Jubiläum feierte die Branche mit rund 300 Spitzenvertreterinnen und -vertretern aus Wirtschaft und Politik sowie Partnerinnen und Partner aus der Lebensmittelkette in der Wiener Hofburg. Die Veranstaltung stand unter dem Motto: "Zukunft gestalten – jetzt". Lesen Sie neben den Reden von Bundesminister Martin Kocher und Fachverbandsobmann Johann Marihart auch die Keynote-Speech des Philosophen Konrad Paul Liessmann zur Hoffnung als treibender Kraft für menschliches Handeln. Wir haben für Sie die schönsten Momente in einer Fotostrecke festgehalten.

DER ALIMENTARIUS 2023: Preisträgerin berichtet über Forschung an Sauerteig

DER ALIMENTARIUS, der Wissenschaftspreis der Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG, wurde heuer an vier junge Forscherinnen und Forscher vergeben. Der Beitrag von Denise Christina Müller über den Einfluss verschiedener Starterkulturen von Mikroorganismen auf die Krustenstruktur und die Haltbarkeit von Sauerteig-Buns für die Hamburgerherstellung setzt die Reihe der Veröffentlichungen der ausgezeichneten Arbeiten eindrucksvoll fort.

Exporte und Blackout

Josef Domschitz berichtet über den aktuellen Stand der Lebensmittelexporte in über 180 Länder der Welt. Welche Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung mit Lebensmitteln hingegen nach einem Blackout in Österreich getroffen werden müssen und was dabei noch zu tun ist, darüber informiert ein umfassender Beitrag von Herbert Saurugg.

Ausblick 2024

Lesen Sie in der ersten Ausgabe der ERNÄHRUNG im Jahr 2024 über aktuelle Entwicklungen bei vegetarischen oder veganen Alternativprodukten und freuen Sie sich auf einen weiteren Beitrag einer Preisträgerin des ALIMENTARIUS 2023.

Hinweis Haben wir Ihr Interesse geweckt?



Gerne senden wir Ihnen eine kostenlose Print-Ausgabe zu (E-Mail an

Gerne senden wir Ihnen eine kostenlose Print-Ausgabe zu (E-Mail an redaktion@ernaehrung-nutrition.at ) oder holen Sie sich gleich ein Abo, um die aktuellen Entwicklungen in Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und Recht selbst verfolgen zu können. Nähere Informationen finden Sie auf www.ernaehrung-nutrition.at

Zur Fachzeitschrift DIE ERNÄHRUNG

DIE ERNÄHRUNG erscheint seit 1977 und hat sich zu einem festen Bestandteil der einschlägigen Fachliteratur im deutschsprachigen Raum entwickelt. Sie bietet in den vier Bereichen „Wirtschaft“, „Technik“, „Wissenschaft“ und „Recht“ aktuelle Berichte, Reportagen und Marktinformationen ebenso wie wissenschaftliche Arbeiten und Rechtsinformationen rund um Nahrungs- und Genussmittel sowie Futtermittel. Das Spektrum reicht dabei von Technologie, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaft über Ernährungspolitik bis zu für die Lebensmittelproduktion unerlässlichen rechtlichen Aspekten. Zudem werden regelmäßig CEOs aus der Lebensmittelindustrie in einer Interviewreihe vorgestellt. DIE ERNÄHRUNG wird vom Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie herausgegeben.