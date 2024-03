Festliche Verleihung des DAHEIM BETREUT AWARD 2024

Am 14. März 2024 lud der Fachverband Personenberatung und Personenbetreuung der Wirtschaftskammer Österreich unter dem Vorsitz von Fachverbandsobmann Andreas Herz zur feierlichen Verleihung des „DAHEIM BETREUT AWARD 2024“ ins Wiener Palais Ferstel, um jene zu würdigen, die eine große und unverzichtbare Stütze für unsere Gesellschaft darstellen: die Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer Österreichs.

Der feierlichen Verleihung ging eine Einreichungsphase voraus: Österreichweit konnten Personenbetreuer:innen von den zu betreuenden Personen, deren Familien, Verwandten oder Freunden nominiert werden - bis 31. Dezember 2023. Am 11. Jänner 2024 wählte eine hochkarätige und fachqualifizierte Jury die 18 Gewinnerinnen - je zwei pro Bundesland - aus den knapp 500 bundesweiten Nominierungen. Ein Betrag von EUR 1.500 für jede Gewinnerin wurde als Anerkennung und Preis ausgelobt.

Derzeit arbeiten rund 58.000 Personenbetreuer:innen in Österreich. Mit dem „DAHEIM BETREUT AWARD“ soll der breiten öffentlichen Wahrnehmung die Wichtigkeit, Dringlichkeit und Notwendigkeit des zukunftsorientierten Handelns vor Augen geführt werden, denn Jahr für Jahr steigt die Nachfrage und der Bedarf an qualifizierten Personenbetreuer:innen in Österreich.

„Empathie, Geduld, Flexibilität, Vertrauenswürdigkeit, Einfühlungsvermögen, Teamarbeit, Verlässlichkeit und Selbstfürsorge sind nur einige, aber so sehr entscheidende Attribute, um verlässliche Betreuung und Unterstützung für Menschen in meist fordernden Lebenssituationen zu gewährleisten“, betont Andreas Herz, Obmann des Fachverbands Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Österreich; und weiter: „Heute Abend dürfen wir jene Menschen vor den Vorhang holen und ihnen eine Bühne bieten, die sie als so wichtige Stütze unserer Gesellschaft verdienen. Ich gratuliere allen Gewinnerinnen sehr herzlich und darf Ihnen - stellvertretend für all Ihre Kolleginnen und Kollegen - für Ihren unverzichtbaren Dienst danken!“

Gleich, ob die Personenbetreuer:innen punktuell, temporär und umfassend Unterstützung leisten - ihre Arbeit hilft all jenen Familien, Verwandten und Freunden, denen die persönliche Betreuung ihrer Lieben nicht möglich ist.

Als Personenbetreuer:innen stellen sie eine unverzichtbare Stütze der heimischen Gesellschaft, der österreichischen Wirtschaft und letztlich von so vielen Einzelpersonen und deren Familien dar. „Ihre Tätigkeit findet zumeist hinter den Kulissen und im Stillen statt. Der Dank der Familien der zu betreuenden Personen ist Ihnen gewiss, doch dürfen wir heute Sie und Ihre Leistungen in den Fokus rücken, würdigen und einem breiten Publikum präsentieren“, dankte Fachverbandsobmann Andreas Herz den Personenbetreuer:innen im Zuge des Festakts. (HSP)

Die Gewinnerinnen des „DAHEIM BETREUT AWARD 2024“

Burgenland:

Frau Ana Frent

Frau Marija Kovac

Kärnten:

Frau Lidija Firanj

Frau Ulrike Kalischnig

Niederösterreich:

Frau Lenuta Cioban

Frau Irina-Ileana Balla

Oberösterreich:

Frau Maria Muranova

Frau Erzsébet Mihalovics

Salzburg:

Frau Antónia Terkaničová

Frau Velichka Mircheva

Steiermark:

Frau Jasna Juranko

Frau Julianna Pop

Tirol:

Frau Judit Acsay

Frau Florica-Cornelia Stan

Vorarlberg:

Frau Andrea Bozánová

Frau Simona Siminkova

Wien:

Frau Krasimira Hristova

Frau Ingrid Kelemenová