Fachverband UBIT unterstützt mit seiner Berufsgruppe Unternehmensberatung das Österreichische Rote Kreuz

Die Berufsgruppe Unternehmensberatung im Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) hat mit seiner UBIT-Akademie incite im Juni letzten Jahres den zweiten Online Consultancy Experts Day zu Unternehmensberatungsthemen abgehalten. Den knapp 60 Teilnehmer:innen aus ganz Österreich wurden unter anderem Themen wie ESG, ChatGPT oder die EU-Lieferketten-Richtlinie näher gebracht. Den Gewinn für die Lernunterstützung für Kinder und Jugendliche aus bildungsbenachteiligten Familien zu spenden, liegt für UBIT-Obmann Alfred Harl auf der Hand:

"Aus- und Weiterbildung und lebenslanges Lernen ist uns als Branche von wissensbasierten Dienstleister:innen prinzipiell ein Anliegen. Die Kinder sind unsere Fachkräfte von morgen und Bildung ist die wichtigste Währung für die Zukunft."

Das war auch der Grund, den Gewinn des zweiten Online Consultancy Experts Days der UBIT-Akademie incite an das Österreichische Rote Kreuz und die Initiative "Kostenlose Lernhilfen" zu spenden, wie Wilfried Drexler, Berufsgruppensprecher für Unternehmensberatung im Fachverband UBIT betont: "Mit dieser Spende setzt die Berufsgruppe Unternehmensberatung ein klares Zeichen, dass wir Kinder und Jugendliche mit ungleichen Bildungsvoraussetzungen unterstützen möchten, denn eine fundierte Ausbildung ist der Schlüssel für den weiteren Lebensweg." Lernbegleiter:innen des Jugendrotkreuzes unterstützen im Rahmen der Initiative beim Lernen und schaffen den Raum für Erfolgserlebnisse.

Und Peter Kaiser, stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes bestätigt: "Bildung ist die beste Starthilfe ins Leben, und das Rote Kreuz setzt genau hier an. Mit unseren Lernprogrammen wollen wir eine Gesellschaft mitgestalten, in der der Bildungsstand der Eltern nicht länger über die Zukunft eines Kindes entscheidet. Wir sind dankbar, dass das auch andere – darunter die UBIT-Akademie incite – so sehen und uns dabei unterstützen, gemeinsam dieses Ziel zu erreichen."

© Gorodnyuk "Kostenlose Lernhilfe"-Teammitglieder mit Berufsgruppensprecher Wilfried Drexler