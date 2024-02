Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich für Alt-Obmann Franz Friesenbichler

„Für mehr als 25 Jahre regionales, nationales und internationales mineralrohstoffpolitisches sowie rund zwei Jahrzehnte wirtschafts- und industriepolitisches Engagement in der Wirtschaftskammer wurde Franz Friesenbichler mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. Dazu gratuliere ich ihm persönlich und im Namen der Mitglieder des Fachverbandes sehr herzlich“, so Andreas Henckel-Donnersmarck, Obmann des Fachverbandes Bergbau/Stahl in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Friesenbichler ist seit 2005 Mitglied der Fachvertretung Bergbau und eisenerzeugende Industrie der Wirtschaftskammer Steiermark sowie Mitglied des Fachverbandes Bergbau/Stahl in der Wirtschaftskammer Österreich, dessen Obmann er von 2010 bis 2019 war, derzeit ist er Obmann-Stellvertreter. Als Obmann des Fachverbandes war Friesenbichler auch Mitglied der Spartenkonferenz der Bundessparte Industrie der Wirtschaftskammer Österreich.

Auf europäischer und internationaler Ebene engagiert er sich bei EUMICON, der führenden europäischen Netzwerkplattform für mineralische Rohstoffe und Metalle. Im Jahr 2020 wurde Franz Friesenbichler in das Executive Board des „European Institute of Innovation and Technology on Raw Materials“ (EIT Raw Materials) gewählt. Dort vertritt und fördert er als einziger Österreicher die Interessen der österreichischen Mineralrohstoffindustrie, einschließlich der Stahl- und Nichteisenmetallindustrie.

Darüber hinaus war Friesenbichler unter anderem als Dienstgebervertreter in der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB) sowie in der Trägerkonferenz der österreichischen Sozialversicherung tätig und wirkte an der Fusion der VAEB mit der Beamtenversicherungsanstalt (BVA) zur neuen Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) mit. Seit 2019 ist er Verwaltungsrat und Mitglied der Hauptversammlung der neuen BVAEB.

Fachverbandsgeschäftsführer Roman Stiftner dankt dem Ausgezeichneten „für seine langjährige Aktivität im Fachverband, in der Sozialversicherung sowie bei EUMICON und EIT und für die positive und stets respektvolle Zusammenarbeit, die ein wahrer Gewinn für die Interessenvertretung und die rot-weiß-rote Mineralrohstoffindustrie sind.“

Der Fachverband Bergbau/Stahl in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ist die gesamtösterreichische Interessenvertretung der industriellen Stahl- und Bergbauunternehmen.