Handelsobmann Trefelik: "Nachwuchstalente zeigen, wie bunt und spannend eine Lehre im heimischen Handel ist"

"Im heimischen Handel haben wir tolle Nachwuchstalente. Das haben ihre Leistungen beim heutigen ‚Junior Sales Champions International‘-Bewerb eindrucksvoll bewiesen", sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Er gratuliert daher allen Teilnehmer:innen des Lehrlingswettbewerbs, der heute in der Wirtschaftskammer Salzburg stattfand, sehr herzlich. "Mein besonderer Dank gilt außerdem den Handelsbetrieben, die für eine hervorragende Ausbildung der jungen Leute sorgen und einmal mehr zeigen, dass der Handel bunt, abwechslungsreich und ein sehr spannendes Berufsfeld ist", betont Trefelik.

Dem schließt sich Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der WKÖ-Bundessparte Handel, an: "Gratulation an die Lehrlinge, die alle Phasen des Verkaufsgesprächs souverän gemeistert haben, sowie an alle Betriebe, die sich in der Ausbildung engagieren und solche Verkaufstalente hervorbringen."

So mussten die Teilnehmer:innen des Wettbewerbs "Junior Sales Champion International 2023", bei dem Lehrlinge aus Österreich, Deutschland und der Schweiz gegeneinander antraten, in Verkaufsgesprächen ihr Fachwissen unter Beweis stellen und die Testkund:innen mit guten Argumenten überzeugen. Die hochkarätig besetzte Fachjury legte unter anderem Wert auf die Warenpräsentation und testete auch den Umgang mit ungewöhnlichen Situationen.

Sieger des Lehrlingswettbewerbs wurde Michael Schraml aus Bayern von der Firma EDEKA Stubhann, auf den Plätzen zwei und drei landeten Lara Tokay aus der Schweiz von der Firma Jelmoli AG und Anna Kröll aus Österreich von der Firma Sport Breitfuß KG. "Jede einzelne Teilnehmerin und jeder einzelne Teilnehmer hat eine hervorragende Leistung gezeigt und mit Sicherheit eine vielversprechende Zukunft im heimischen Handel vor sich", sagt Trefelik. (PWK390/DFS)