Hohe Auszeichnung der Kino- und Verleihbranche für Universal Pictures Austria

Am 13. Dezember 2023 konnte das 'Golden Ticket' an Universal Pictures Austria für 'OPPENHEIMER' verliehen werden. Dabei handelt es sich um eine hohe Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Film und Kino in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) für wirtschaftlich erfolgreiche Filme. Das 'Golden Ticket' wird für mehr als 300.000 Besucher:innen eines Films in österreichischen Kinos vergeben.

"Christopher Nolans 'OPPENHEIMER' hat bisher rund 510.000 Besucher:innen in unseren heimischen Kinos begeistert. Der Film hat das Publikum nicht nur in seiner Vielfalt beeindruckt, sondern auch eine starke Nachfrage nach Originalfassungen (OV) und Originalfassungen mit Untertiteln (OmU) ausgelöst. Es ist uns eine große Ehre, dass wir das 'Golden Ticket' überreichen dürfen. Diese Auszeichnung an Universal Pictures Austria unterstreicht die Position der Kinos als unumstrittene Vertriebspartner Nummer eins für die Filmwirtschaft", so Michael Stejskal und Markus Deutsch als Vertreter der ARGE Film und Kino.

Das neue Meisterwerk von Regie-Ikone Christopher Nolan (The Dark Knight-Reihe, Inception, Interstellar) wurde darüber hinaus diese Woche mit 8 Golden Globe Nominierungen bedacht und geht damit als einer der Favoriten ins Rennen, darunter in den Kategorien Bester Film (Drama), Beste Regie (Christopher Nolan) oder Bester Hauptdarsteller (Cillian Murphy). Zur Awards-Season-Wiederaufführung in IMAX wird OPPENHEIMER ab 26. Jänner 2024 zurück auf die große Kinoleinwand kehren.

"Der Film entführt sein Publikum in das pulsierende Paradoxon eines klugen Mannes, der die Zerstörung der Welt riskieren muss, um sie zu retten. 'OPPENHEIMER' ist ein großer Erfolg und ich freue mich sehr, dass so viele Zuseher:innen diesen Film auf der großen Leinwand gesehen haben. 'OPPENHEIMER' lockte Cineast:innen vor allem in Premium-Säle wie IMAX und Dolby Cinema, um das spektakuläre Drama in bestmöglicher Bildqualität zu erleben. Rund 510.000 Besucher:innen sind nicht nur ein außergewöhnliches Ergebnis, sondern auch ein positives Statement für die ganze Kinobranche in Österreich", so Nicole Leithner von Universal Pictures Austria abschließend.

