Konditor:innen: Süße Köstlichkeiten und handwerkliche Meisterleistungen

Von ausgefallenen Pralinenvariationen über Schokoladen in allen Formen und Varianten bis hin zu Trüffel-, Torten- und vielen anderen Spezialitäten: Beim 5. Internationalen Konditorenwettbewerb, der am 28. und 29. Februar in Linz stattfand, stellten sich 136 eingereichte Produkte der fachkundigen Bewertung.

Das hochkarätig besetzte 15-köpfige Juryteam, welches wieder von den Meisterschüler*innen der HTL LMT Wels unterstützt wurde, zeigte sich begeistert von der Qualität und der Kreativität der Einreichungen. Das spiegelt sich auch im Ergebnis wider: 30 Gold-Medaillen, 25 Silber- und 24 Bronze-Medaillen konnten vergeben werden. Die Gruppensieger und somit besten Konditor:innen werden im Rahmen der BÄKO- Hausmesse 22. April 2024 verkündet.

Die Raffinesse der handwerklichen Kreationen im Konditorgewerbe sorgt immer wieder für Überraschungen und schafft neue Trends. Darin zeigt sich die Bedeutung des Wettbewerbs für die Branche: „Der Wettbewerb hat wieder gezeigt, welch unglaubliche Produkte von unseren heimischen Konditor:innen produziert werden. Die eingereichten Produkte bewegten sich geschmacklich wie optisch auf hohem Niveau und wurden durch den Wettbewerb wieder in den Fokus gerückt!“, betonte Mst. Leo Jindrak, Bundesinnungsmeister des österreichischen Lebensmittelgewerbes und Innungsmeister der österreichischen Konditoren.

Der Wettbewerb wurde von der Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe und der Lebensmittelakademie des österreichischen Gewerbes in den Räumlichkeiten von BÄKO Österreich durchgeführt. Besonderer Dank gilt den Sponsoren, die mit ihrer Unterstützung die Abhaltung des Wettbewerbs ermöglichen.