Lehrlingshackathon der Holzindustrie: gemeinsam Spaß bei der Digitalisierung

Der Fachverband der Holzindustrie und apprentigo veranstalten am 22. April 2024 den ersten Hackathon für Lehrlinge aus Unternehmen der Holzindustrie. 44 Lehrlinge aus 11 Betrieben werden in Teams digitale App-Prototypen für ihre Unternehmen zu unterschiedlichen, selbstgewählten Themen entwickeln. Die spannenden Projekte der Lehrlingsteams werden online gestellt. Der apprentigo Lehrlingshackathon ist ein innovatives Weiterbildungsformat zur Stärkung digitaler und sozialer Kompetenzen für Auszubildende.

"Der Lehrlingshackathon bietet unseren jungen Auszubildenden die Möglichkeit sich an digitalen Tools auszuprobieren und ihre digitalen Fähigkeiten zu verbessern. Und der Hackathon ist eine tolle Gelegenheit, gemeinsam etwas Neues zu schaffen und zusammen Spaß zu haben. Digitale Skills sind in der Holzindustrie wichtig, wir verbinden Natur und High-Tech. Damit wir unser hohes Innovationstempo halten können, brauchen wir kluge Köpfe, die digitale Werkzeuge verstehen und richtig einsetzen," erklärt Herbert Jöbstl, Obmann Fachverband Holzindustrie Österreich.

Digitale Kompetenzen in der Lehre

Die österreichische Holzindustrie ist eine Hightech-Industrie, genießt international hohes Ansehen und setzt auf Fachkräfte, die sich in einer digitalisierten Welt auskennen sowie die ökologische Chance dieser Industrie begreifen und nutzen. Digitale Kompetenzen in der Lehre steigern die Attraktivität der dualen Ausbildung und sichern eine erfolgreiche Zukunft der Betriebe. Aus diesem Grund hat der Fachverband der Holzindustrie Österreichs in Zusammenarbeit mit dem EdTech Unternehmen apprentigo einen Lehrlingshackathon der Holzindustrie ins Leben gerufen, um die Begeisterung der Auszubildenden der Holzindustrie für IKT-Kompetenzen und das kreative Gestalten mit digitalen Tools zu fördern.

Community Voting - Jury – Siegerehrung

Eine Jury (Roland Weiß, Landesberufsschule Kuchl, Martin Niederacher, Fachverband der Holzindustrie Österreichs, Christoph Hobl, Holztechnikum Kuchl und Peter Gawin, Apprentice Tech GmbH) wird bis Mitte Mai unter den eingereichten Projekten Siegerteams auswählen. Zusätzlich läuft ab 23. April bis zum 06. Mai 2024, 12:00 Uhr das Community Voting, bei dem jede und jeder mitvoten kann. Einfach auf der Website zum Lehrlingshackathon der Holzindustrie beim Lieblingsprojekt auf den Button "Vote" klicken und den Anweisungen im Pop-up-Fenster folgen. Die Stimme dann mittels E-Mail-Bestätigung verifizieren und schon ist das Projekt eine Stimme näher am Community Sieg. Das Projekt mit den meisten Stimmen wird als Community Star ausgezeichnet. Die Preisverleihung erfolgt am 14. Juni am Holztechnikum in Kuchl. Die besten Projekte werden zur Teilnahme am Bundeslehrlingshackathon im Herbst 2024 eingeladen.

Lehrlingshackathon – europaweit einzigartiges Weiterbildungsformat

Der Lehrlingshackathon ist ein europaweit einzigartiges Weiterbildungsformat für Auszubildende, das Blended-Learning und plattformgestützte Lernreisen bietet. Bei apprentigo Hackathons entwickeln Lehrlinge in Teams innerhalb eines Tages mit Low-Code-Software einen App-Prototypen, um gesellschaftliche oder betriebsinterne Probleme zu lösen, fördern dabei essenzielle Fähigkeiten wie Informatisches Denken, Zeitmanagement, Kommunikation, Problemlösungskompetenz und Kreativität. Die Teilnahme wird mit dem Dig.Comp. 2.3 AT Zertifikat bescheinigt. Bisher haben über 1.000 Lehrlinge aus 250 Ausbildungsbetrieben österreichweit am Lehrlingshackathon teilgenommen.

Diese Unternehmen sind mit Lehrlingen beim Lehrlingshackathon der Holzindustrie 2024 mit dabei:

Admonter Holzindustrie AG

Atomic Austria Gmbh

Brüder Theurl

Doka

Fischer Sports GmbH

Gaulhofer Industrie Holding GmbH

HASSLACHER Gruppe

Mayr-Melnhof Holz Leoben GmbH

Ortner-Holz GmbH

Pfeifer Holz GmbH & Co KG

Stora Enso Wood Products & Stora Enso WP Bad St. Leonhard GmbH

ÜBER UNS

Der Fachverband der Holzindustrie Österreichs vertritt die Interessen von fast 1.300 holzverarbeitenden Unternehmen in der Bauprodukt-, Möbel-, Platten-, Säge- und Skiindustrie sowie in weiteren holzverarbeitenden Betrieben wie der Palettenherstellung. Die Unternehmen der Holzindustrie stellen mit rund 28.000 Beschäftigten Produkte im Wert von 11,45 Milliarden Euro her und erwirtschaften einen Außenhandelsüberschuss von 1,8 Milliarden Euro. Innerhalb der Wertschöpfungskette Holz ist die Holzindustrie ein Schlüsselsektor und Ausgangspunkt für viele weitere Verwendungsmöglichkeiten für Holz. Entlang der Wertschöpfungskette Forst- und Holzwirtschaft sind mehr als 300.000 Menschen beschäftigt, besonders in den ländlichen Regionen. Die Holzindustrie ist ein unverzichtbarer Bestandteil der österreichischen Wirtschaft.

Weitere Informationen zur Holzindustrie Österreichs finden Sie im aktuellen Branchenbericht.



Über apprentigo

apprentigo ist eine Community & Lern-Plattform für digitale und soziale Kompetenzen in der Lehre. Wir unterstützen und begleiten Lehrlingsausbildner:innen und alle jungen Menschen in den berufsbildenden Ausbildungswegen beim Aufbau und der Erweiterung ihrer digitalen und sozialen Kompetenzen. In den Wettbewerben machen wir die jungen Talente sichtbar und tragen somit proaktiv zur Positionierung der Lehre als moderne Alternative zur akademischen Bildung im 21. Jahrhundert bei.

https://apprentigo.io

