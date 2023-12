Österreichischer Mode- und Sportartikelhandel unterstützt die Gruft in Wien

Das Bundesgremium des Handels mit Mode- und Freizeitartikeln in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) organisierte Sachspenden von Mitgliedsunternehmen in Höhe von rund 16.000 Euro für die Gruft in Wien. Stellvertretend für die Branche überreichten die Sachspenden Obmann Günther Rossmanith, die Obleute des Berufszweigs Schuhhandel Fritz Ammaschell und des Lederwarenhandels Gerhard Irrendorfer sowie Geschäftsführer Harald Sippl. Gespendet wurden vor allem warme Schijacken, Handschuhe, Schlafsäcke, Unterwäsche, Winterschuhe und Winterjacken.

„Die Gruft, die wohl bekannteste Einrichtung für obdachlose Menschen ist seit über 30 Jahren ein sicherer Zufluchtsort für Menschen, die auf der Straße leben. 365 Tage im Jahr erhalten Betroffene hier Frühstück, Mittag- und Abendessen, saubere Kleidung, eine Möglichkeit, sich aufzuhalten und zu duschen sowie einen warmen Schlafplatz. Für obdachlose Menschen beginnt mit den kalten Temperaturen jetzt die herausforderndste Zeit des Jahres. Damit wir ihnen – in der Gruft und an vielen anderen Orten – bestmöglich helfen können, sind wir als Caritas auf Unterstützung angewiesen. Vielen Dank an das Bundesgremium des Handels mit Mode- und Freizeitartikeln und die teilnehmenden Betriebe, die uns mit Sachspenden unterstützen. Jede Spende wärmt“, sagt Caritasdirektor Klaus Schwertner.

Die Aktion wurde unterstützt von Intersport Österreich, Intersport Pötscher (Freistadt), die Zoth Schuhhandelsgesellschaft aus Thalgau, das Schuhhaus Freyer (Ried im Innkreis) und Lackner Schuhe aus Kitzbühel.

„Die Vorweihnachtszeit ist für unsere Branche sehr wichtig, da viele gerne Mode- und Sportartikel schenken. Es gibt aber auch viele Menschen in unserer Gesellschaft, die weniger reichlich beschenkt werden und es schwer im Leben haben. Daher war es uns ein Anliegen, in der Adventszeit jene zu unterstützen, die es nicht so einfach haben. Die Sachspenden unserer Mitglieder, bei denen ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bedanken möchte, umfassen „Wärmendes“ von Kopf bis Fuß und kommen bei der aktuellen Wetterlage gerade richtig“, führt Obmann Günther Rossmanith aus.