Österreichs Gewerbe und Handwerk gratuliert den frisch gekürten Staatsmeister:innen!

Am Sonntag ging in Salzburg das Finale von AustrianSkills, den Staatsmeisterschaften der Berufe 2023, über die Bühne: Mehr als 300 Jungfachkräfte zeigten an drei herausfordernden Wettbewerbstagen in 29 Berufen, was in ihnen steckt. Und das vor den Augen von tausenden Besucher:innen im Salzburger Messezentrum.

Schon davor hatten Bewerbe in Wels, Altmünster und Wiener Neustadt stattgefunden. Das Gewerbe und Handwerk machte dabei seinem Ruf als "Top-Ausbilder der Nation" einmal mehr alle Ehre: Insgesamt 25 der frisch gekürten Staatsmeister:innen in 22 Berufen kommen aus Betrieben der Sparte.

"Herzlichen Glückwunsch den neuen Staatsmeisterinnen und Staatsmeistern! Ihr könnt wirklich stolz darauf sein, was ihr geleistet habt. Mit eurem Einsatz, eurer Zielstrebigkeit und eurer Liebe zum Beruf seid ihr Vorbilder für junge Menschen, die sich an den Besten orientieren wollen", sagt Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk. Besondere Vorbildwirkung könnte haben, dass beispielsweise in der Kfz-Technik und Isoliertechnik weibliche Challenger Staatsmeisterinnen wurden, während sich in der Floristik heuer ein männlicher Teilnehmer durchsetzte. Für Scheichelbauer-Schuster keine wirkliche Überraschung: "Professionalität setzt sich im Bewerb durch - ob Frau oder Mann spielt dabei überhaupt keine Rolle."

Besonders vor den Vorhang holen möchte Scheichelbauer-Schuster die Leistung der Unternehmen: "Danke allen Ausbildungsbetrieben, die ihre jungen Fachkräfte dazu anspornen, sich in den Berufswettbewerben mit anderen zu messen. Sie ermöglichen diesen topmotivierten Mitarbeiter:innen immens wertvolle Erfahrungen und legen damit die Basis für die sensationellen Erfolge Österreichs auf der internationalen Bühne."

Den Ursprung für diese Topleistungen sieht Scheichelbauer-Schuster im Erfolgsmodell der dualen Ausbildung und dem qualifizierten Unternehmertum, wie es in Österreich hochgehalten und im Berufsalltag gelebt wird: "Unsere großartigen jungen Talente zeigen, wie gefragt und wertvoll Können und Qualifikation sind – heute mehr denn je." (PWK426/HSP)

Die neuen Staatsmeister:innen aus dem Gewerbe und Handwerk:

Bäcker:in: Sarah Klinger , Biobäckerei Stöcher (Bad Zell, OÖ)

, Biobäckerei Stöcher (Bad Zell, OÖ) Betonbau: Christoph Kurz und Stefan Huber , Fessl GmbH (Zwettl, NÖ), gleichauf mit Lukas Miedler und Lukas Ritzberger (Habau/Industrie)

und , Fessl GmbH (Zwettl, NÖ), gleichauf mit Lukas Miedler und Lukas Ritzberger (Habau/Industrie) CNC-Drehen: Marcel Pichler , Kostwein Maschinenbau GmbH (Klagenfurt, K)

, Kostwein Maschinenbau GmbH (Klagenfurt, K) Elektrotechnik: Florian Demelbauer , Taushek Elektro Gmbh und Co KG (Peuerbach, OÖ)

, Taushek Elektro Gmbh und Co KG (Peuerbach, OÖ) Fliesenleger: Florian Gruber , Wieser Handwerk GmbH (Gröbming, ST)

, Wieser Handwerk GmbH (Gröbming, ST) Floristik: Manuel Bender , Schick Blumenbinder (Wiener Neustadt, NÖ)

, Schick Blumenbinder (Wiener Neustadt, NÖ) Gartengestaltung: Thomas Sojer und Benedikt Laiminger , Der Gärtner Laiminger GmbH (Hopfgarten im Brixental, T)

und , Der Gärtner Laiminger GmbH (Hopfgarten im Brixental, T) Glasbautechnik: Marcel Resch , Hütinger Glas (Kaindorf, ST)

, Hütinger Glas (Kaindorf, ST) Hochbau/Maurer: Stefan Lanzl , Bauunternehmung Lanzl (Leutschach, ST)

, Bauunternehmung Lanzl (Leutschach, ST) Isoliertechnik: Nadine Leherbauer , Gfrerer Isolierwerk GmbH (Linz, OÖ)

, Gfrerer Isolierwerk GmbH (Linz, OÖ) Kfz-Technik: Leonie Tieber , Steiermärkischer Automobil- und Motorsportklub (Graz, ST)

, Steiermärkischer Automobil- und Motorsportklub (Graz, ST) Konditor:in: Jana Bacher , Konditorei Grellinger (Gmunden, OÖ)

, Konditorei Grellinger (Gmunden, OÖ) Lkw-Technik: David Weinberger , Petschl Werkstätten BetriebsgesmbH (Perg, OÖ)

, Petschl Werkstätten BetriebsgesmbH (Perg, OÖ) Maler:in: Katharina Höller , Malermeisterbetrieb Erwin Peinthor (Friedberg, ST)

, Malermeisterbetrieb Erwin Peinthor (Friedberg, ST) Metallbau: Christoph Sorger , Edelstahl Metalltechnik Sorger (Fürstenfeld, ST)

, Edelstahl Metalltechnik Sorger (Fürstenfeld, ST) Mobile Robotics: Simon Stoißer und Jan Trummer , Knapp AG (Hart, ST)

und , Knapp AG (Hart, ST) Robot Systems Integration: Fabian Weber , Knapp AG (Hart, ST) mit Nico Paul Reif (Magna Steyr Fahrzeugtechnik, Graz/Industrie)

, Knapp AG (Hart, ST) mit Nico Paul Reif (Magna Steyr Fahrzeugtechnik, Graz/Industrie) Sanitär- und Heizungstechnik: René Steinkellner , Forstenlechner GmbH (Perg, OÖ)

, Forstenlechner GmbH (Perg, OÖ) Spengler:in: Daniel Gaier , Gaier GmbH (Lieboch, ST)

, Gaier GmbH (Lieboch, ST) Steinmetz:in: Daniel Hain , Strasser Steine GmbH (St.Martin i.M., OÖ)

, Strasser Steine GmbH (St.Martin i.M., OÖ) Tischler:in (Bau & Möbel): Udo Gnadenberger , Tischlerei und Möbelhaus Grünzweig (Ziersdorf, NÖ)

, Tischlerei und Möbelhaus Grünzweig (Ziersdorf, NÖ) Zimmerei (Holzbau): Johannes Rieger, Gerhard Feldgrill GesmbH & Co KG (Passail, ST)