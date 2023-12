Österreichs Seilbahnen laden zum Gratis-Schulskitag ein

Österreichs Seilbahnen setzen in der aktuellen Wintersaison bereits zum zweiten Mal ein kräftiges Zeichen für den Nachwuchssport. Beim "Go for Ski Schulskitag" erhalten alle Schülerinnen und Schüler am kommenden Mittwoch, den 13. Dezember, ein Gratis-Tages-Skiticket im Skigebiet ihrer Wahl.

Für die Teilnahme am bundesweiten Schulskitag ist lediglich eine Anmeldung direkt beim teilnehmenden Skigebiet im jeweiligen Bundesland notwendig. "Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer sind herzlich willkommen und dazu eingeladen, in der nächsten Woche einen gemeinsamen Skitag in der verschneiten Bergwelt zu verbringen", so der Obmann der österreichischen Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich, Franz Hörl.

(PWK453/DFS)