Sanitär- und Heizungsbranche: Vorsichtig optimistisch, aber Herausforderungen bleiben

Das Installateurgewerbe ist derzeit vorsichtig zuversichtlich: „Vor allem in der Sanierung haben Installateure volle Auftragsbücher. Gleichzeitig ist aber zu beobachten, dass der Neubau stark rückläufig ist“, sagte Bundesinnungsmeister Manfred Denk am Mittwoch bei einem Pressegespräch im Rahmen der WeBuild 2024-Messe in Wels.

So verzeichnen gemäß zuletzt vorliegenden Daten der KMU Forschung Austria 61% der Betriebe im Neubau sinkende Auftragseingänge. "Daher begrüßen wir die nun angekündigte Wohnbauinitiative der Bundesregierung und insbesondere auch den Handwerkerbonus NEU - zusätzlich zur Heizungssanierungsförderung: Das entsprechende Erneuerbare-Wärme-Gesetz wurde ja Ende Februar endlich kundgemacht", führt Denk weiter aus. Die Installationstechnik umfasse beinahe alle Lebensbereiche; die Sanitär- und Lüftungstechnik stelle besonders wichtige Funktionen des täglichen Lebens für die Menschen bereit - hier dürfe es keinen Rückgang geben, um für entsprechende Lebensqualität zu sorgen.

Hydraulischer Abgleich als Qualitätsmerkmal

Im Zusammenhang mit der Heizungssanierung steht laut Bundesinnungsmeister Denk auch der sogenannte "Hydraulische Abgleich" im Fokus. Dieser stellt auf die optimale Regelung und Funktionsweise von bestehenden Heizungsanlagen ab.

"Kein Heizsystem ist wie das andere, so etwas gibt es nicht, von der Stange‘ zu kaufen", erläutert Denk. Diese Optimierungstätigkeiten werden mittlerweile auch vom Ministerium gefördert, betont der Innungsmeister und verweist auf das Können seiner Mitgliedsbetriebe: "Hier sind die Installateure besonders gefordert, denn der Kundennutzen stellt sich erst durch die Qualität der handwerklichen Arbeit ein, die man nicht online oder sonst wo kaufen kann."

Fachkräfte sind Schlüssel für Qualität: Instagram-Initiative zur Fachkräftesicherung

Handwerkliches Können gibt es natürlich nicht ohne Fachkräfte und die Qualität der Ausbildung. "Deshalb hat die Bundesinnung einerseits die Meister- und Befähigungsprüfungen überarbeitet und auf Niveau 6 des Nationalen Qualifikationsrahmens aktualisiert," berichtet Denk. "Andererseits wird gerade die Ausbildungsordnung für den Lehrberuf Installations- und Gebäudetechnik den aktuellen Anforderungen angepasst. Das bietet jungen Menschen eine Perspektive für ein erfüllendes Berufsleben und leistet einen Beitrag zur Bewältigung der Klima- und Energiewende, aber auch zur sozialen Sicherheit mit einem attraktiven Einkommen. So lassen sich Green Skills mit überzeugenden Karriereaussichten verbinden", sieht der Bundesinnungsmeister die Branche auf dem richtigen Weg.

Um Gutes nicht nur zu tun, sondern auch darüber zu berichten, hat die Innungs-Dachmarke ÖSTERREICHISCHE INSTALLATEURE seit Kurzem einen neuen Social-Media-Kanal auf Instagram (@die_insta_llateure) und holt damit Installateur-Betriebe vor den Vorhang, die ihren vielseitigen Beruf jetzt auf eine positive, sympathische und echte Art und Weise präsentieren können. „Wir müssen auch mit modernen Medien unsere künftigen Fachkräfte ansprechen“, kommentiert Manfred Denk, der eine neue Nachwuchs-Kampagne am Stand der Dachmarke auf der Energiesparmesse vorstellt. Für Installateurbetriebe stehen für die Nachwuchswerbung auf Social-Media und für andere Werbelinien kostenlos Materialien in der Kampagnenbox zur Verfügung. Konsument:innen bietet die Bundesinnung wiederum umfassende Informationen rund um Sanitär, Heizung und Lüftung auf einer eigenen Homepage mit Installateur-Suchfunktion.

Erhöhte Nachfrage durch Barrierefreiheit und Pflegeanforderungen

Neben der Heizungssanierung, für die sich die Bundesinnung auch im Zukunftsform SHL (www.meineheizung.at) engagiert, ist der Sanitärbereich für die Innungsvertretung ein vielversprechendes Geschäftsfeld. "Viele Bäder müssten eigentlich auf Anforderungen hinsichtlich Barrierefreiheit adaptiert werden", gibt der Bundesinnungsmeister zu bedenken: "Andererseits stellen die künftigen Notwendigkeiten in punkto Pflege einen Bereich dar, der speziell für Installateure sehr viel Potenzial birgt." Am Gemeinschaftsstand der Innung mit dem Zukunftsforum SHL kann bei der Brancheninitiative "OASE BAD" auch ein guter Einblick in die Gestaltungsmöglichkeiten moderner Badezimmer genommen werden.

"Das Installationsgewerbe bietet eine Fülle an beruflichen Möglichkeiten für engagierte Unternehmer:innen und deren Mitarbeiter:innen", ist Bundesinnungsmeister Denk überzeugt und lädt interessierte Besucher:innen herzlich zum Netzwerken und Plaudern mit Branchenkolleg:innen ein.

Wo: Stand der Österreichischen Installateure (Halle 21, Stand B270), WeBuild 2024 Energie Sparmesse Wels

Wann: von 6.3. bis 8.3. Fachtage für Installationstechnik, von 8.3. bis 10.3. sind Publikumstage

(PWK082/HSP)