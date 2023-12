SMEunited: Josef Herk bleibt Österreichs starke Stimme in Brüssel

Heute, 1. Dezember, wurde Josef Herk, Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark, als Vizepräsident und Präsidiumsmitglied von SMEunited, dem europäischen KMU- und Handwerksverband, für die Periode 2024 bis 2025 wiedergewählt. "Im Namen der österreichischen Wirtschaft gratuliere ich Josef Herk sehr herzlich. Mit ihm haben die heimischen Betriebe und speziell das Gewerbe und Handwerk eine zuverlässige und starke Stimme in Europa. Dass er eine weitere Amtszeit als Vizepräsident von SMEunited tätig sein wird, ist eine Bestätigung für seine wertvolle Arbeit und sein unbändiges Engagement", gratuliert Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Neben den Funktionen als Vizepräsident und Präsidiumsmitglied, die er seit zwei Jahren ausübt, ist Herk zugleich als Vorsitzender für das Sustainable Development Committee im Bereich Umweltpolitik aktiv. Auf seine Initiative fand im Oktober eine hochrangige SMEunited-Tagung mit dem EU-Kommissar für Beschäftigung und Soziale Rechte, Nicolas Schmit, in der Südsteiermark statt. Im Zentrum des Austauschs standen das „European Year of Skills 2023“ sowie Lösungsansätze gegen den europaweiten Fachkräftemangel. Herk ist zudem Präsident von SkillsAustria, dem österreichischen Kompetenzzentrum für die Berufswettbewerbe. Als Gastgeber und Organisator hat Herk die Berufseuropameisterschaft EuroSkills2021 nach Graz geholt und sich internationale Reputation für seinen Einsatz für die duale Ausbildung und berufliche Exzellenz erworben.

"Josef Herk ist nicht nur mit Leib und Seele Unternehmer im Kfz-Handwerk, er legt ebenso viel Leidenschaft an den Tag, wenn es darum geht, die Interessen von Österreichs Gewerbe- und Handwerksbetrieben auf europäischer Ebene zu vertreten. Und mit ebenso viel Herzblut treibt er die berufliche Weiterbildung, Förderung unserer Nachwuchstalente und damit die rot-weiß-roten Erfolge bei den internationalen Berufsbewerben voran. Ich danke unserem ‚Mister Skills‘ für seinen großen Einsatz und gratuliere sehr herzlich zur Wiederbestellung", sagt Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ.

SMEunited ist der Europäische Dachverband der Klein- und Mittelunternehmen sowie des europäischen Handwerks mit rund 70 Mitgliedsorganisationen in mehr als 30 europäischen Ländern. SMEunited ist in Brüssel als Arbeitgeber-Organisation und als Europäischer Sozialpartner anerkannt. Der Dachverband vertritt 22,5 Millionen KMU in Europa, welche 82,4 Millionen Mitarbeiter:innen beschäftigen. (PWK443/HSP)