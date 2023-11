Staatsmeisterschaften AustrianSkills – Nadine Pressl und Aaron Bichler teilen sich den 1. Platz

Bei den Staatsmeisterschaften für den Beruf Speditionskauffrau/-mann, die von 23. bis 26. November 2023 im Messezentrum Salzburg stattfanden, wurde österreichweit nach dem besten Nachwuchstalent der Speditionsbranche gesucht. Die Kandidaten präsentierten in der Endausscheidung in einem dreitägigen Wettbewerb ihr Können. In acht verschiedenen branchenrelevanten Modulen - von Präsentationen in englischer Sprache über Transportabwicklung, Kalkulation, Zoll bis zur Reklamations- und Schadensbearbeitung – wurde die ganze Bandbreite und Vielfalt des Speditionsberufes gezeigt.

Nach drei anstrengenden und fordernden Wettbewerbstagen war die Freude groß, als die Gewinner bei der Schlussveranstaltung am Sonntag bekanntgegeben wurden: Den 3. Platz im Beruf Speditionskaufmann/-frau belegte die niederösterreichische Kandidatin Charline Labes, die mit großer fachlicher Expertise überzeugen konnte. Herausragende Sieger wurde jedoch sowohl Nadine Pressl aus der Steiermark als auch Aaron Bichler aus Tirol, die sich gegen die starke Konkurrenz durchsetzen konnten und souverän den 1. Platz bei den österreichischen Staatsmeisterschaften erzielten.

Die Vorsitzende der Arbeitsgruppe Aus- und Weiterbildung im Fachverband Spedition und Logistik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Guggi Deiser, zeigt sich beeindruckt über das Niveau der jungen Speditionskaufleute: "Ich bin sehr erfreut, dass unsere Speditionslehrlinge einen derart hohen Leistungslevel haben. Beim Wettbewerb kann man heute anhand der Expertise der jungen Menschen bereits die Führungskräfte von morgen erkennen!"

"Die Speditionsbranche bietet ein spannendes und abwechslungsreiches Berufsumfeld – auch durch die internationale Ausrichtung. Gerade für junge Menschen werden attraktive Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten bei guter Bezahlung geboten. Wir freuen uns, bei den Staatsmeisterschaften dabei zu sein und dadurch unseren Lehrberuf präsentieren zu können", betont Alexander Winter, Obmann des Fachverbands Spedition und Logistik.

Rund 28.000 Jobs und ca. 800 Ausbildungsplätze

Der Fachverband Spedition und Logistik in der Wirtschaftskammer Österreich vertritt die Interessen der rund 1.900 österreichischen Spediteure. Diese leisten einen maßgeblichen Beitrag zu Beschäftigung und Wohlstand in Österreich: Durch die Speditionsbranche werden rund 28.000 Arbeitsplätze geschaffen, wovon rund 800 Lehrlinge sind. (PWK421/DFS)