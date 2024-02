Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle wird 1.000. Mitglied im Meister Alumni Club

Das neue österreichische Netzwerk der Absolvent:innen von Meister- & Befähigungsprüfungen begrüßt Landeshauptmann Anton Mattle aus Tirol als 1.000. Mitglied im Meister Alumni Club (MAC). Die feierliche Übergabe der Urkunde fand im Rahmen des Neujahrsempfangs der Sparte Gewerbe & Handwerk Tirol statt.

"Der erlernte Beruf prägt. Von der eigenen Ausbildung - insbesondere von einer Lehre und einer Meisterprüfung - profitiert man ein Leben lang. Deshalb freut es mich, dass ich Mitglied im Meister Alumni Club sein darf. Für mich waren meine zwei Meisterprüfungen als Elektro- sowie Fernseh- und Radiotechniker ein logischer nächster Schritt in der dualen Ausbildung und damit auch der Einstieg in die Selbstständigkeit und das Unternehmertum. Bis heute begeistere ich mich für die Technik und fühle mich unter Fachkräften besonders wohl. Tirol ist deshalb so erfolgreich, weil die Mitarbeiter von heute ihr Wissen an die Fachkräfte von morgen weitergeben. Gerade Meister sind bei der Ausbildung besonders wichtige Ansprechpartner", freut sich Landeshauptmann Anton Mattle über seine Mitgliedschaft.

"Als Präsidentin des MAC freue ich mich besonders, mit Landeshauptmann Anton Mattle einen Spitzenvertreter der Politik in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. In der Gemeinschaft des Meister Alumni Clubs können wir alle dazu beitragen, den Stellenwert unserer Meisterqualifikation und damit das Rückgrat unserer Wirtschaft zu stärken. Wir danken daher Landeshauptmann Anton Mattle für sein klares und persönliches Bekenntnis zur dualen Ausbildung und zur Meisterqualifikation in Tirol", betonte MAC-Präsidentin Renate Scheichelbauer-Schuster bei der Feier.

"Unsere Absolvent:innen einer Meister- bzw. Befähigungsprüfung spiegeln das Tiroler Qualitätsbewusstsein sowas von wider! Sowohl die 400 Jungmeister:innen im vergangenen Jahr als auch nun die Mitgliedschaft unseres Landeshauptmannes Anton Mattle im Meister Alumni Club sind die Botschafter:innen dafür. Gemeinsam vereint im MAC teilen wir unsere Werte, profitieren wir von unseren branchenübergreifenden Erfahrungen und gestalten unsere Zukunft!", ergänzt MAC-Vizepräsident Franz Jirka bei der Überreichung der österreichischen Meisternadel und des MAC-Schals.

Der MAC ist die Plattform für alle Absolvent:innen einer Meister- oder Befähigungsprüfung in Österreich. Im Mittelpunkt steht die Sichtbarmachung der beruflichen Bildung und die Stärkung von Identität, Zusammenhalt und Selbstbewusstsein der Mitglieder. Der Club vernetzt Übergeber und Übernehmer, ermöglicht einen generationsübergreifenden Austausch von Erfahrungen, Werten und Ideen und schafft ein branchenübergreifendes Gemeinschaftsgefühl.

Der MAC wurde im Oktober 2023 als Initiative der Wirtschaftskammern Österreichs gegründet und hat in kürzester Zeit bundesweit über 1.500 Mitglieder gefunden. Das einmalige Netzwerk vernetzt Meisterinnen, Meister & Befähigte branchenübergreifend: vom Augenoptiker, Bäcker, Friseur, Kraftfahrzeugtechniker bis hin zu den Rauchfangkehrern, Spenglern oder Zahntechnikern. Mehr als 80 Berufsgruppen sind bereits dabei. Absolvent:innen, die eine Meister- oder Befähigungsprüfung nach der österreichischen Gewerbeordnung abgelegt haben, können kostenlos Mitglied werden: www.meisteralumni.at.

Bilder

https://www.wko.at/oe/oesterreich/20240220-meister-alumni-club-kainz-jirka-scheichelbauer-schu.jpg

MAC-Kassier Reinhard Kainz, MAC-Vizepräsident Franz Jirka, MAC-Präsidentin Renate Scheichelbauer-Schuster, Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle, MAC-Projektleiter Christian von der Recke, Tiroler Sparten-Geschäftsführerin Gewerbe & Handwerk Karolina Holaus (v.l.n.r.) © Die Fotografen

https://www.wko.at/oe/oesterreich/20240220-meister-alumni-club-franz-jirka-anton-mattle-renate.jpg

MAC-Vizepräsident Franz Jirka, Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle, MAC-Präsidentin Renate Scheichelbauer-Schuster (v.l.n.r.) © Die Fotografen