Tourismus-Staatsmeisterschaften „JuniorSkills 2024“: Beste Lehrlinge in Gastronomie und Hotellerie gekürt

81 Lehrlinge kämpften in diesem Jahr bei den "Junior Skills", den Lehrlingsmeisterschaften für Tourismusberufe im WIFI Kärnten (Klagenfurt), um den begehrten Titel „Staatsmeister:in“. In drei Wettbewerbstagen vom 23. bis 25. April stellten die jungen Talente ihr Können, ihren Ehrgeiz und ihre Ausdauer in den Disziplinen Kochen, Restaurantservice und Hotelrezeption unter Beweis. Vor den Augen einer sachkundigen Jury wurden exquisite Gerichte zubereitet, Gäste professionell empfangen und mit exzellentem Tischservice verwöhnt.

Bei der Siegerehrung mit anschließender Gala im Casineum Velden standen dann die frischgebackenen Staatsmeister:innen fest:

Anna Lea Hausberger, Böglerhof GmbH (Tirol) im Bereich Küche

Verena Pöttler, Hotel Steirerrast (Steiermark) im Bereich Rezeption (Hotel- und Gastgewerbeassistent:in)

Emily Langegger, Familie Schernthanner KG (Salzburg) im Bereich Service.

Der Titel für das beste Bundesland ging an Salzburg, gefolgt von der Steiermark und Vorarlberg.

„Wir gratulieren den Sieger:innen ganz herzlich zu ihren tollen Leistungen! Das Niveau war auch dieses Jahr wieder herausragend und die Leistungen der einzelnen Teilnehmer:innen können sich auch international sehen lassen. Jede Teilnahme ist schon eine Auszeichnung für sich! Die Teilnehmer:innen sind auch die besten Botschafter:innen für die Lehrlingsausbildung und die Qualität der österreichischen Gastfreundschaft“, so die Obleute der Fachverbände Hotellerie und Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Hans Spreitzhofer und Mario Pulker.

„Die Junior Skills fördern den touristischen Nachwuchs in Gastronomie und Hotellerie und somit auch die Entwicklung qualifizierter Fachkräfte in der Branche. Dieser Wettbewerb bietet jungen Talenten eine Plattform, um ihr Können zu zeigen, sich weiterzuentwickeln und so die Vielfalt der Branche langfristig sicherzustellen“, so Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

„Wie bei jedem Wettbewerb spielt auch das Team im Hintergrund eine wichtige Rolle: Eltern, Ausbildungsbetriebe, Ausbilder:innen, Prüfer:innen sowie der Österreichische Kochverband und unser Hauptsponsor Metro und weitere Unterstützer tragen maßgeblich dazu bei, diesen Wettbewerb zu einem Erfolg zu machen und den Lehrlingen eine wertvolle Plattform für ihre Entwicklung zu bieten. Ein herzliches Dankeschön!“, so Gerold Royda, Bundesausbildungsexperte und Juryvorsitzender.

„Die top Leistungen der letzten Wettbewerbstage zeigen den unschätzbaren Wert einer betrieblichen Ausbildung. Durch die duale Ausbildung erhalten Lehrlinge eine solide Grundlage, um ihren Beruf von der Pike auf zu erlernen. Die begeisterte Atmosphäre und der stolze Moment bei der Preisverleihung zeigen deutlich, dass die jungen Talente im Gastgewerbe voll in ihrem Element sind. Wir hoffen, dass unsere Lehrlinge diese positiven Erfahrungen weitergeben und so als Sprachrohr der gastgewerblichen Ausbildung fungieren können. Ihre Geschichten und Erfolge leisten einen wertvollen Beitrag zur Bedeutung der Lehre in der Gastronomie und Hotellerie“, so Spreitzhofer und Pulker abschließend.