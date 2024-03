UBIT-Obmann Harl neuer FEACO-Präsident

Alfred Harl, Obmann des Fachverbandes Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und bisheriger Vize-Präsident der European Federation of Management Consultancies Associations (FEACO), wurde Mitte März einstimmig zum neuen Präsidenten des europäischen Beratungsverbandes gewählt. Er folgt damit dem bisherigen Präsidenten Matthias Loebich (BDU, Deutschland), der ab sofort die Funktion des Honorary President übernehmen wird. Im Vorstand sind neben Harl die FEACO-Vizepräsidenten Manuel Giralt Herrero (AEC, Spanien), Peter Csakvari (VTMSZ; Ungarn) und Ezio Lattanzio (Assoconsult, Italien). Die FEACO besteht seit den 1960er Jahren und hat heute 15 Mitgliedsverbände.

Als Schwerpunkte setzt Harl die „Entwicklung von Strategien zur Bekämpfung des Fachkräftemangels“, Begeisterung von Frauen für die Digitalisierung mit dem Projekt „Women in ICT“ und „Vernetzung und Stärkung der Branche innerhalb Europas“ auf die Agenda. Dazu der neue FEACO-Präsident Alfred Harl: „Management Consulter:innen sind wichtige Motoren für die österreichische und europäische Wirtschaft. Gerade in Zeiten von digitaler Transformation und Fachkräftemangel ist die Innovationskraft der Beratungsbranche für den internationalen Erfolg mit entscheidend.“

Europa: Umsatzwachstum und Beschäftigung bei rund 7 Prozent

Das zeigen auch die Ergebnisse der jährlichen Umfrage „European Management Consultancy“ unter 11 europäischen Mitgliedsländern, zuletzt für 2022/2023: Im Jahr 2022 hat die europäische Management Consulting Branche mit +16 % ihr größtes jährliches Wachstum bei einem geschätzten Gesamtumsatzvolumen von rund 131 Mrd. Euro erzielt. Insbesondere in den Bereichen Technologie, Strategy und Operations im Zusammenhang mit digitaler und grüner Transformation wurde Wachstum verzeichnet.

Für 2024 wird angesichts der aktuellen internationalen Herausforderungen in der Management Consulting Branche ein langsameres Umsatzwachstum von 7 % prognostiziert, aber das Beschäftigungswachstum hat sich im letzten Jahr stabil bei 7 % gehalten. Dazu Harl:. „Wir sehen klar, dass die Expertise der Management Consulter:innen weiterhin enorm gefragt ist. Die fortlaufende Investition in Beratung ist ein wichtiger Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit in allen Wirtschaftssektoren und stärkt die Innovationskraft europäischer Unternehmen.“

FEACO Report: European Management Consultancy 22/23

Der FEACO Report basiert auf den Daten der 11 Mitgliedsländer Österreich, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Griechenland; Ungarn, Italien, Rumänien, Slowenien, UK und Spanien, die 77 Prozent des europäischen BIP repräsentieren.

Der Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT)

Mit mehr als 80.000 Mitgliedern gehört der Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) zu den größten und dynamischsten Fachverbänden der Wirtschaftskammer Österreich. Er nimmt die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Bereichen Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie wahr. Ziel ist es, berufsrelevante Rahmenbedingungen zu optimieren und dem Markt die Leistungen der Berufsgruppen zu kommunizieren. Mitglieder können umfangreiche Beratungs- und Serviceleistungen in Anspruch nehmen. Informationen unterwww.ubit.at und www.consultantsday.at