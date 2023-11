Unter dem Motto „Changing Perspective“ standen gestern in der Hofburg Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz, ESG und Transformation im Fokus 

Mehr als 800 Gäste waren gestern am Branchenevent des Fachverbandes Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT), dem Austrian IT & Consultants Day, vormals Österreichischer IT- und Beratertag, in der Hofburg Vienna zu Gast. Alfred Harl, Obmann des Fachverbandes UBIT und Veranstalter des Austrian IT & Consultants Day betont: „In diesem Jahr haben wir uns unter dem Motto ‚Changing Perspective‘ auf die Themen Transformation, Sicherheit und Nachhaltigkeit konzentriert, um neue Blickwinkel, Beratungsfelder und Zukunftsszenarien für unsere Berufsgruppen Unternehmensberatung, IT und Buchhaltung aufzuzeigen und Antworten auf aktuelle wirtschaftliche Fragen zu geben.“ Gerhard Wanek, Sprecher der Unternehmensberatung der Fachgruppe UBIT Niederösterreich, und seit diesem Jahr Projektleiter für den Austrian IT and Consultants Day unterstreicht: „Die Vorträge zu den Themen Künstliche Intelligenz, ESG-Kriterien und Transformation haben neue Perspektiven aufgezeigt und Mut zum Beschreiten innovativer Wege gemacht.“

Keynotes, Panels und Silent Forum mit renommierten Speaker:innen und Expert:innen

Nach dem Auftakt der Veranstaltung durch WKÖ-Vizepräsidentin Carmen Goby, Bundesminister Martin Kocher (per Videobotschaft), UBIT-Obmann Alfred Harl und Gerhard Wanek, folgten spannende Keynotes. Heimo Hammer, Kreativagentur Kraftwerk, beleuchtete Transformationsprozesse im Kreativsektor und Wolfgang H. Güttel, Professor an der TU Wien, die Rolle der Führungskräfte in Transformationsprojekten. EnliteAI-CEO Clemens Wasner beschäftigte sich mit dem künftigen Einsatz von KI in der Beratungsbranche. Markus Hoffman, CEO & Co-Founderin von NISTA, widmete sich dem Thema des effizienten digitalen Energiemanagements. Neben Keynotes und Panel-Diskussionen wurde auch ein Silent Forum mit digitalen Impulsvorträgen geboten. Unter den weiteren Speaker:innen befanden sich zahlreiche Pionier:innen und Expert:innen für die Zukunftsthemen Transformation, Nachhaltigkeit und Sicherheit – wie etwa Daniel Abbou, Geschäftsführer des KI-Bundesverbands, Jeannette Gorzala, Vizepräsidentin des European AI Forums, Natascha Totzler, Geschäftsführerin der NEXYO GmbH, Alveri-Gründer Ehsan Zadmard sowie Lilia Gerber und Luis Kalckstein, die Gewinner:innen des „AI4Green“-Preises. Auch die Buchhaltungsexpert:innen kamen beim Austrian IT and Consultants Day nicht zu kurz. Dazu folgten Updates zu den aktuellen Entwicklungen in den Themenbereichen der Personalverrechnung durch Thomas Neuhauser, Gesellschafter bei Lohnverrechnung.at, und Highlights aus den ertragssteuerlichen Änderungen von Pavel Knesl, Fachautor Bundesministerium Finanzen. Zum Abschluss beschäftigte sich Reinhold Kaltenegger, Fachexperte für Umsatzsteuer, mit den steuerlichen Aspekten der E-Mobilität.

Der Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT)

Mit mehr als 80.000 Mitgliedern gehört der Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) zu den größten und dynamischsten Fachverbänden der Wirtschaftskammer Österreich. Er nimmt die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Bereichen Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie wahr. Ziel ist es, berufsrelevante Rahmenbedingungen zu optimieren und dem Markt die Leistungen der Berufsgruppen zu kommunizieren. Mitglieder können umfangreiche Beratungs- und Serviceleistungen in Anspruch nehmen.