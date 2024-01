Valentinstag: Mit floristischer Handwerkskunst Freude bereiten

Am Valentinstag, dem 14. Februar, stehen Blumen hoch im Kurs - egal ob als kleines Präsent oder als prächtiger Strauß. „Blumen sind Glücklichmacher und Seelentröster zugleich sowie das beste Symbol, die Verbundenheit zu einem Menschen zum Ausdruck zu bringen“, so Monika Burket, Berufsgruppensprecherin des österreichischen Blumengroßhandels in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). „Unsere Blumenfachgeschäfte beraten bei der richtigen Wahl, damit das florale Geschenk auch wirklich die Kundenwünsche trifft, Pflegetipps inklusive“, so Burket.

Frühlingsboten zum Valentinstag

Der Valentinstag ist auch eine gute Gelegenheit, um mit farbenfrohen Tulpen und Primeln oder duftenden Narzissen und Hyazinthen Frühlingsboten ins Zuhause zu bringen. Zudem können sich die Konsument:innen rund um den Valentinstag erstmals im Jahr über heimische Qualitätsprodukte der österreichischen GärtnerInnen freuen, die nun wieder in den Handel kommen.

Insgesamt stammen 90 Prozent der Pflanzen zu dieser Jahreszeit aus Europa, vor allem aus Italien und den Niederlanden. „Wir achten dabei besonders auf Nachhaltigkeit – sowohl, was einen fairen Handel betrifft als auch die nachhaltige Verpackung und nachhaltige Arbeitsbedingungen“, betont Burket. Und wer das Geschenk zum Valentionstag ganz nachhaltig haben will, greift am besten zu Tulpen, Hyazinthen & Co. Denn sind diese einmal verblüht, können ihre Zwiebeln in den Garten gepflanzt werden, wo sie im nächsten Jahr wieder Freude verbreiten.

Beliebt sind zum Valentinstag auch klassische Rosen sowie Solitärpflanzen, wie etwa eine Amaryllis, die mit Blütenzweigen arrangiert wird. „Es muss nicht immer ein opulenter Strauß oder ein üppiges Blumenarrangement sein“, weiß Burket. „Es sind die Details, die auch kleine Blumenpräsente zu etwas ganz Besonderem machen.“

Farbtrends 2024: von „Sky Blue“ bis „Peach Fuzz“

Zu den wichtigsten Farben für das heurige Jahr zählen „Sky Blue“, ein sanftes Himmelblau, und „Bright White“, ein strahlendes Weiß. Sie stehen für Kreativität, Offenheit und Neuanfang, nicht nur zu Beginn des Jahres wichtige Botschaften. Im Trend liegen 2024 außerdem Pastellgelb, Magenta, Salbei, kräftige Orangetöne, sanfte Erdnuancen sowie pastelliges Blau. Zudem wird jedes Jahr von Pantone Color Institute eine Trendfarbe auserkoren. 2024 ist dies „Peach Fuzz“, ein samtiger, frischer Pfirsichton.

Valentinstag hat eine lange Tradition

Zahlreiche Legenden ranken sich um die Entstehung des Valentinstages. Für viele hat seine Geschichte bereits im 3. Jahrhundert nach Christus begonnen. Damals beschenkte Bischof Valentin von Terni alle Frischvermählten mit Blumen, sie sollen sich über besonderes Eheglück gefreut haben. Später wurde der Valentinstag durch britische Auswanderer in den USA etabliert. Seit dem Zweiten Weltkrieg wird der Valentinstag auch in Österreich gefeiert, als Besatzungssoldaten den Brauch hierzulande einführten. „Traditionen wie der Valentinstag sind in Zeiten von Veränderungen besonders wichtig und Blumen als Kulturgut kommt dabei eine ganz wesentliche Rolle zu“, so Monika Burket abschließend. (PWK033/DFS)