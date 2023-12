WKÖ-Scheichelbauer-Schuster: "Wir verneigen uns voller Anerkennung vor Georg Toifl"

"Wir verlieren mit Kommerzialrat Georg Toifl einen begeisterten Unternehmer, einen engagierten Interessenvertreter der gewerblichen Wirtschaft und einen überzeugten Sozialpartner und verneigen uns voller Anerkennung vor ihm und seinen Leistungen", sagt Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), anlässlich des Ablebens Toifls.

Der gebürtige Wiener Georg Toifl war im Jahr 2000 zum Obmann der damaligen Bundessektion Gewerbe, Handwerk, Dienstleistung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) gewählt worden. Von da an stand er der Interessenvertretung der österreichischen Gewerbe- und Handwerksbetriebe zehn Jahre als Bundesspartenobmann vor. Weiters war er vier Jahre lang auch Präsident der Europäischen Union des Handwerks und der Klein- und Mittelbetriebe (UEAPME, heute SMEunited). Von 1995 bis 2000 hatte er die Funktion des Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Wien inne.

In besonderer Erinnerung bleiben wird Georg Toifl für sein Engagement in Sachen Lehrlingsausbildung in Österreich und der Modernisierung der dualen Lehre, mit dem Ziel, diese auf dem höchstmöglichen Niveau anzubieten. Darüber hinaus brachte Obmann Toifl auf Arbeitgeberseite sein Know-how, Fingerspitzengefühl und seine Ausdauer als Kollektivvertragsverhandler sowohl für den KV der Textilreiniger als auch beim Allgemeinen Kollektivvertrag für Angestellte des Gewerbe und Handwerks ein.

"Dafür danken wir ihm und verneigen uns in Anerkennung vor Georg Toifls Leistungen", so Bundesspartenobfrau Scheichelbauer-Schuster. "Unser besonderes Mitgefühl gilt in diesen schweren Zeiten des Verlustes Georg Toifls Angehörigen", schließt Bundesspartenobfrau Scheichelbauer-Schuster. (PWK473/JHR)