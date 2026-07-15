„BauDeineZukunft“ beim Landesfeuerwehrbewerb

Die Landesinnung Bau OÖ war heuer als Sponsor beim Landesbewerb der oberösterreichischen Feuerwehren in Andorf vertreten. Die Partnerschaft hat einen klaren Hintergrund: Teamarbeit unter Zeitdruck, technisches Verständnis, körperlicher Einsatz - diese Eigenschaften zeigten die Jugendgruppen beim Bewerb, und genau danach sucht auch die Bauwirtschaft bei ihrem Nachwuchs. Mit „BauDeineZukunft“ war die Landesinnung deshalb dort präsent, wo sich junge Menschen mit diesem Profil engagieren.



Junge Zielgruppe, gemeinsame Werte

Die Jugendgruppen beim Landesbewerb bestanden aus neun Jungfeuerwehrfrauen und -männern zwischen 10 und 16 Jahren. Genau diese Altersgruppe steht in wenigen Jahren vor der Berufswahl. Wie schwer vielen Jugendlichen diese Entscheidung fällt, zeigt auch die Potenzialanalyse von Land Oberösterreich und Wirtschaftskammer Oberösterreich zur Berufsorientierung: Sie wurde mittlerweile von 100.000 Jugendlichen genutzt.



Lehre am Bau: vier Berufsbilder, ein System

Die Baulehre in Oberösterreich umfasst die Lehrberufe Hochbau, Tiefbau und Betonbau sowie die Bautechnische Assistenz und den Bautechnischen Zeichner. Ergänzend zur betrieblichen Ausbildung und der Berufsschule vertiefen Baulehrlinge ihre Fertigkeiten in der BAUAkademie OÖ. Besonders geeignete Lehrlinge können seit 2020 die vierjährige Bau-Kaderlehre absolvieren, die auf Führungsaufgaben am Bau vorbereitet.

„Wer beim Landesbewerb antritt, zeigt Teamgeist, Belastbarkeit und den Willen, mit den eigenen Händen etwas zu leisten. Das sind dieselben Eigenschaften, die einen guten Baulehrling oder zukünftigen Bauleiter ausmachen“, sagt Wolfgang Holzhaider, Landesinnungsmeister der Landesinnung Bau OÖ. „Der Landesbewerb lebt vom ehrenamtlichen Engagement junger Menschen. Genau dieses Engagement unterstützt die Landesinnung Bau OÖ gerne.“



Gabriela Madlmair, Bau-Lehrlingsexpertin der Landesinnung Bau OÖ, ergänzt den Blick auf die Berufsorientierung: „Viele Jugendliche in den Feuerwehrgruppen kennen praktische Arbeit bereits aus eigener Erfahrung. Am Bau können sie genau das zum Beruf machen: anpacken, etwas entstehen lassen, im Team etwas bewegen. Beim Landesbewerb haben wir mit ihnen und ihren Eltern direkt vor Ort darüber gesprochen, wie ein Einstieg in die Baulehre aussieht.“

© Oö LFV / Fürst

© Oö LFV / Fürst

Feuerwehrjugend schon beim nächsten Bewerb

Vier oberösterreichische Teams reisten weiter zur nächsten Herausforderung: Bis 19. Juli 2026 tritt die heimische Feuerwehrjugend beim Internationalen Jugendfeuerwehrwettbewerb des CTIF in Šumperk (Tschechien) an, die FF Guggenberg sogar zur Titelverteidigung als amtierender Weltmeister. Die Landesinnung Bau OÖ, die die Nachwuchsteams bereits bei ihrer Verabschiedung unterstützt hat, wünscht allen Gruppen viel Erfolg.



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