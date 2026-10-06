Sparkasse OÖ realisiert „Campus Urfahr“ 

Nach einem geladenen, einstufigen und anonym durchgeführten Realisierungswettbewerb wurde nun jenes Konzept von der Bietergemeinschaft Klinglmüller | HENN | a-stud.io ausgewählt, das die Grundlage für die Neugestaltung des Areals an der Wildbergstraße bildet. Der Baustart ist derzeit für Mitte 2028 vorgesehen, die Fertigstellung bis Mitte 2031. Die Sparkasse OÖ investiert langfristig in ihren Standort und verbindet moderne Arbeitsplätze mit einer Öffnung des dortigen Areals.

Der bestehende Standort der Sparkasse OÖ in Urfahr (Eröffnung im Jahre 1979) erforderte aufgrund seines Alters, technischer Rahmenbedingungen sowie begrenzter Flächeneffizienz eine umfassende Analyse. Diese zeigte deutlich, dass eine grundlegende Neugestaltung des Areals notwendig ist, um den Anforderungen moderner Arbeitswelten, nachhaltiger Gebäudeentwicklung und einer zeitgemäßen Nutzung langfristig gerecht zu werden. Generaldirektorin Stefanie Christina Huber: „Mit dem Campus Urfahr investieren wir nicht nur in einen neuen Standort, sondern in die Zukunft unserer Organisation und in das Areal der Wildbergstraße. Wir schaffen ein Umfeld, das Zusammenarbeit, Innovation und persönliche Begegnung fördert und gleichzeitig höchste Ansprüche an Nachhaltigkeit erfüllt.“ Rund 70 Mio. Euro investiert die Regionalbank in dieses Bauvorhaben.

Offener Dialog als Grundprinzip

Die Sparkasse OÖ setzt bei der Entwicklung des Campus Urfahr auf Transparenz und frühzeitige Information aller Interessengruppen. Anrainer, Politik sowie die Mitarbeiter werden laufend über die nächsten Schritte in Kenntnis gesetzt. Unter www.sparkasse-ooe.at/campus-urfahr stehen allen Interessierten Details zum Projekt, laufende Updates sowie eine Kontaktmöglichkeit zur Verfügung. Voraussichtlich Ende November 2026 wird eine Ausstellung der eingereichten Projekte im Alten Rathaus zu sehen sein. „Sobald alle baulichen Details bekannt und Verfahren abgeschlossen sind, werden wir die Anrainer per Brief über den Zeitplan informieren“, so Huber.

Ein Campus für die Arbeitswelt von morgen

Das neue Sparkasse Business-Center wird als moderner Campus konzipiert, der innovative Arbeitswelten mit hoher Aufenthaltsqualität verbindet. Das Konzept folgt den Prinzipien des Activity Based Working. Großzügige Grünflächen, ein zentraler öffentlich zugänglicher Campus-Platz, begrünte Dachlandschaften sowie attraktive Begegnungs- und Rückzugsräume schaffen ein modernes Umfeld für Mitarbeiter und Besucher. Ergänzend wird im bestehenden Gebäudebestand, dem sogenannten „blauen Turm“, im zweiten Bauabschnitt zusätzlicher Wohnraum geschaffen.

Der Campus Urfahr wird als Nullemissionsgebäude geplant und soll die Anforderungen des Klimaaktiv-Gold-Standards sowie der EU-Taxonomie-Konformität erfüllen. Fossile Energieträger werden ausgeschlossen. Geothermie, Photovoltaik, extensive Dachbegrünungen sowie ein konsequent ressourcenschonender Materialeinsatz bilden die Grundlage des Konzepts. Besonderes Augenmerk liegt zudem auf dem Erhalt bestehender Bäume, der Schaffung hochwertiger Grünräume und der Umsetzung des Schwammstadtprinzips. Die Gebäude werden flexibel nutzbar, langlebig und rückbaubar konzipiert, um auch künftigen Anforderungen gerecht zu werden.

