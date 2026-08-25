10 Mio. Euro mehr für Lehre mit Matura

Rund jeder achte Lehrling absolviert in Oberösterreich die Lehre mit Matura. Nach jahrelangem konsequentem Engamgement unter anderem der Wirtschaftskammer werden die Fördermittel des Bundes dafür nun ab dem kommenden Jahr erhöht.

Attraktiver Karriereweg

Insgesamt wird das Budget um 10 Mio. Euro aufgestockt. Die Bundesregierung bekenne sich damit zur dualen Ausbildung als großer Standortvorteil Österreichs, betonten die Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Eva-Maria Holzleitner beim Betriebsbesuch in der Backstube von WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak. „Die Lehre mit Matura ist zurecht ein stark nachgefragter Karriereweg für die Lehrlinge. Mit der Budgetaufstockung steht dieser Weg noch mehr jungen Menschen offen, erklärt Jindrak, der im eigenen Betrieb aktuell 10 Lehrlinge ausbildet. Auch der andere Weg - zuerst Matura, dann Lehre - ist unter anderem Dank der oberösterreichischen Initiative „Duale Akademie“ auf dem Vormarsch.

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Erst Matura, dann Lehre

Diese eröffnet (AHS)-Maturanten einen attraktiven dritten Weg ins Berufsleben – praxisnah, kompakt und mit sehr guten Karriereperspektiven. Rund 500 Ausbildungsbetriebe gibt es allein in Oberösterreich bereits, die in 13 Berufen ausbilden.

Mehr Meisterprüfungen

Positive Zahlen gibt es auch von den Meisterprüfungen zu berichtet: Im Jahresvergleich sind die positiven Abschlüsse von 2788 auf 2950 gestiegen.