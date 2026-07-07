Potenzialanalyse: 100.000 mal Wegweiser für die Zukunft

Mit der flächendeckenden Potenzialanalyse ist Oberösterreich Vorreiter in der Berufsorientierung: Jedes Jahr nutzen 90 Prozent der Mittelschulen sowie ein Drittel der AHS-Standorte dieses Angebot, das dank einer 100-prozentigen Förderung durch WKOÖ und Land OÖ für die Schülerinnen und Schüler kostenlos ist.

Je frühzeitiger und professioneller Jugendliche abgeholt werden, desto zielgerichteter gelingt der Übergang in den Arbeitsmarkt.

Im heurigen Schuljahr 2025/26 wurde der Meilenstein von 100.000 Jugendlichen erreicht, die mit Hilfe der Potenzialanalyse ein solides Fundament für ihre Berufs- und Ausbildungsentscheidung bekommen haben. „Je frühzeitiger und professioneller Jugendliche abgeholt werden, desto zielgerichteter gelingt der Übergang in den Arbeitsmarkt“, ist WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer überzeugt.

Die Fachkräfte von morgen starten heute ihre Ausbildung. Deshalb müssen und wollen wir die Jugendlichen auf dem Weg zu ihrer Ausbildung bestmöglich unterstützen

Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner: „Die Fachkräfte von morgen starten heute ihre Lehre bzw. Ausbildung. Deshalb müssen und wollen wir die Jugendlichen – gemeinsam mit den Unternehmen – auf dem Weg zu ihrer Ausbildung bestmöglich unterstützen.“

Wissenschaftliche Testungen und Vier-Augen-Gespräch

Das Konzept der Potenzialanalyse setzt auf ein erprobtes Zusammenspiel aus wissenschaftlichen Testungen und einem persönlichen Vier-Augen-Gespräch. Im Rahmen der psychologischen Diagnostik werden kognitive Fähigkeiten, spezifische Begabungen, persönliche Interessen sowie Neigungen präzise herausgearbeitet.

Nach der detaillierten Auswertung sind die Jugendlichen eingeladen, die Ergebnisse gemeinsam mit ihren Eltern oder einer Vertrauensperson zu besprechen. Geleitet wird dieses Feedback-Gespräch von erfahrenen Arbeitspsychologinnen und -psychologen. Zusätzlich erhalten die Familien eine umfassende Ergebnismappe für zuhause.

© Röbl v.l. Berufsorientierungs-Lehrer Stefan Illibauer, Landesrat Markus Achleitner, WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer,

Potenzialanalyse-Teilnehmerin Anna Falkner, Lehrling Philipp Klopf.

95 Prozent Weiterempfehlungsrate

Dass dieses Konzept aufgeht, zeigt die Statistik: Über 95 Prozent der Teilnehmenden empfehlen die Potenzialanalyse weiter. Die Förderaktion der Potenzialanalyse wird auch im Schuljahr 2026/27 wieder für alle Schülerinnen und Schüler in der 8. Schulstufe sowie für AHS-Schülerinnen und Schüler in der 11. Schulstufe angeboten.

Die Anmeldung ist ab Schulbeginn beim Karriere Center der WKOÖ möglich: T 05 90909 4061