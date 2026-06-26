Auf Touren: Linzlabyrinth präsentiert den 14. Urban Guide

Im Linzlabyrinth-Guide werden seit mehr als 20 Jahren innovative Shops und Lokale abseits der großen Einkaufsstraßen vorgestellt. Seit dem vergangenen Jahr werden zu verschiedenen Themen auch geführte Touren angeboten. Bei der „Tour de Linz“ werden die neuesten Betriebe auf den verschlungenen Pfaden der Stadt sowie Shops und Lokale vorgestellt, die 2026 neu im Linzlabyrinth dabei sind. Bei der „Fair Fashion Tour“ stehen faire Mode, Naturkosmetik und regionale Bio-Küche im Mittelpunkt. Kaffeehäuser, Kinos und kulturelle Tipps bietet die „Sundays Tour“.



Die WKO Linz-Stadt unterstützt die Initiative von Beginn an. „Die innovative Szene an Shops und Gastronomie, die in den Nebenstraßen der Stadt Fuß gefasst hat, macht die Angebotsvielfalt in Linz immer größer“, so WKO Linz-Stadt-Obmann Klaus Schobesberger. „Das Linzlabyrinth macht sichtbar, dass die Stadt viel für die urbane kreative Zielgruppe zu bieten hat und es Geheimtipps gibt, die sogar viele Linzerinnen und Linzer nicht kennen.“



Anita Huber-Katzengruber (Initiatorin von Linzlabyrinth), Stadtrat Thomas Gegenhuber, Stadträtin Doris Lang-Mayrhofer und Tourismusdirektorin Marie-Louise Schnurpfeil haben heute, Donnerstag, die neueste Auflage des Urban Guide präsentiert.



„Wir möchten zeigen, welche besonderen Spots die Stadt bietet und mit welcher Leidenschaft die Menschen hinter den Betrieben sich für ihre Kunden einsetzen. Der Linzlabyrinth-Wegweiser soll Lust darauf machen, die inhabergeführten Geschäfte mit ihren nachhaltigen Konzepten zu entdecken“, sagt Linzlabyrinth-Initiatorin Anita Huber-Katzengruber, die mit ihren Stores „Kleider machen Leute“ und „inthebox“ in der Innenstadt vertreten ist.



Ganz neu zu entdecken gibt es heuer die neu zum Linzlabyrinth dazugekommenen Partner Q27, MASI, Tonis Schreiberei, Kerzenmacherei, Wirtshaus Gretzl, LIVI, Barista Brunch, Tutto Berny, Grand Garage, Ecco und Mein Müli.

