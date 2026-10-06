Seit Generationen gelebte Innviertler Gastlichkeit in Hareth

Wer einen Blick in die Chronik des Hauses in Freinberg wirft, begibt sich auf eine Reise bis ins Jahr 1886. Über Generationen hinweg wurde das Haus mit viel Engagement geführt und den jeweiligen Herausforderungen der Zeit angepasst. Heute präsentiert sich das traditionsreiche Haus als lebendiger Familienbetrieb, der seine Wurzeln pflegt und zugleich mutig in die Zukunft blickt. Das Ruder führen derzeit Wirt Hubert Wirth III. und seine Lebensgefährtin Michaela. Kochen gelernt hat der Seniorchef u.a. im Hotel Meriton und im Palais Schwarzenberg in Wien, im „Grüner Baum“ in Badgastein sowie im Hotel „Zum Stern“ in Bad Hofgastein.

Dass die Zukunft des Hauses bereits gesichert scheint, freut die Familie besonders. Mit Hubert Wirth IV. wird nicht nur der traditionsreiche Name weitergetragen, sondern auch die Leidenschaft für die Gastronomie. Der Nachwuchsgastronom sammelte bereits wertvolle Praxis in renommierten Hotels und Sternerestaurants. Trotz aller Erfahrungen in der gehobenen Gastronomie schlägt sein Herz für die bodenständige österreichische Küche. Regionalität, Saisonalität und handwerkliche Qualität stehen für ihn an erster Stelle. Seine Handschrift zeigt sich in einer raffiniert interpretierten Hausmannskost mit hochwertigen Zutaten aus der Region. Zu den Spezialitäten zählen unter anderem die Marillen- und Zwetschkenknödel, die frisch zubereitet werden, wobei die Früchte sogar von der eigenen Streuobstwiese stammen.

Nicht minder stolz ist Vater Hubert III. auf seine selbstgemachten Säfte und Kracherl. Ob Holunder, Kirsche, Marille oder Kriecherl, die hausgemachten Erfrischungen unterstreichen die regionale Handschrift des Hauses. Doch ein echtes Wirtshaus lebt nicht allein von gutem Essen. Es lebt von Begegnungen, Gesprächen und Gemeinschaft. Stammtische gehören deshalb seit jeher zum festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens im Wirth z’ Hareth.

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