Neugründungen und Betriebsübernahmen in Oberösterreich auf stabilem Niveau
3.699 Unternehmen wurden im 1. Halbjahr 2026 in OÖ neu gegründet. Besonders erfreulich ist eine Steigerung bei den Betriebsübernahmen von über 17 Prozent.
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Im Zeitraum von Jänner bis Ende Juni dieses Jahres wurden in Oberösterreich 3.699 gewerbliche Unternehmen neu gegründet. Gegenüber dem 1. Halbjahr 2025 (3.727 Neugründungen) bedeutet das einen leichten Rückgang von 0,8 Prozent. „Vor allem in Anbetracht des sehr hohen Ausgangsniveaus des Vorjahres ist der leichte Rückgang von knapp einem Prozent zu verschmerzen. Viel wichtiger ist die spürbare Verbesserung des Gründungsklimas. Vor allem bei den technologisch-innovativen Startups merken wir einen deutlichen Aufwärtstrend. Viele internationale Teams mit frischen Ideen, große Exits in den letzten Monaten und das gut abgestimmte Unterstützungsnetzwerk in Oberösterreich leisten dazu ihren Beitrag“, so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.
Die Gründungen im 1. Halbjahr 2026 nach Sparten
|Gewerbe und Handwerk
|1.504
|Handel
|991
|Information und Consulting
|722
|Transport und Verkehr
|246
|Tourismus und Freizeitwirtschaft
|233
|Industrie
|3
|Summe
|3.699
Deutlicher Zuwachs bei den Übernahmen
Zu den Neugründungen kommen 396 Betriebsübernahmen (1. Halbjahr 2025: 338) hinzu. Das ist eine deutliche Steigerung von 17,2 Prozent. „Dieser Zuwachs bei den Nachfolgen ist mehr als erfreulich. Jeder Betrieb, der Nachfolger findet, ist ein wichtiger Baustein, um den Fortbestand von etablierten Unternehmen und des Wirtschaftsstandorts zu sichern“, betont Hummer. Betriebsübergaben werden in der WKOÖ durch spezielle Beratungsangebote gezielt unterstützt. „Mit unseren Nachfolge-Rechtsberatungen in Linz und allen Bezirken setzen wir bereits in frühen Phasen der Übergabeplanung an, um einen möglichst reibungslosen Wechsel zu ermöglichen“, so Hummer.
Online-Tools für die richtige Vorbereitung
Nicht nur die Quantität ist bei Gründungen entscheidend, sondern auch die Qualität. Um jungen Unternehmen die anspruchsvolle Anfangszeit etwas zu erleichtern, bietet die WKOÖ neben persönlichen Beratungen auch viele kostenlose Online-Tools. „Ob Umsatzplanung, Preisermittlung oder Rechtsformratgeber, sie alle sind zuverlässige und unkomplizierte Hilfen für jede Gründung. Mit dieser Unterstützung ist eine umfassende Gründungsvorbereitung und damit ein guter Start einfacher zu bewältigen“, lädt Hummer alle Gründer ein, das umfassende Angebot zu nutzen.