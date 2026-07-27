Neugründungen und Betriebsübernahmen in Oberösterreich auf stabilem Niveau

Im Zeitraum von Jänner bis Ende Juni dieses Jahres wurden in Oberösterreich 3.699 gewerbliche Unternehmen neu gegründet. Gegenüber dem 1. Halbjahr 2025 (3.727 Neugründungen) bedeutet das einen leichten Rückgang von 0,8 Prozent. „Vor allem in Anbetracht des sehr hohen Ausgangsniveaus des Vorjahres ist der leichte Rückgang von knapp einem Prozent zu verschmerzen. Viel wichtiger ist die spürbare Verbesserung des Gründungsklimas. Vor allem bei den technologisch-innovativen Startups merken wir einen deutlichen Aufwärtstrend. Viele internationale Teams mit frischen Ideen, große Exits in den letzten Monaten und das gut abgestimmte Unterstützungsnetzwerk in Oberösterreich leisten dazu ihren Beitrag“, so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.

Die Gründungen im 1. Halbjahr 2026 nach Sparten

Gewerbe und Handwerk 1.504 Handel 991 Information und Consulting 722 Transport und Verkehr 246 Tourismus und Freizeitwirtschaft 233 Industrie 3 Summe 3.699

Das positive Gründungsklima und die stabile Zahl bei den Betriebsübernahmen sind ein wichtiges Signal für den Standort.

Deutlicher Zuwachs bei den Übernahmen

Zu den Neugründungen kommen 396 Betriebsübernahmen (1. Halbjahr 2025: 338) hinzu. Das ist eine deutliche Steigerung von 17,2 Prozent. „Dieser Zuwachs bei den Nachfolgen ist mehr als erfreulich. Jeder Betrieb, der Nachfolger findet, ist ein wichtiger Baustein, um den Fortbestand von etablierten Unternehmen und des Wirtschaftsstandorts zu sichern“, betont Hummer. Betriebsübergaben werden in der WKOÖ durch spezielle Beratungsangebote gezielt unterstützt. „Mit unseren Nachfolge-Rechtsberatungen in Linz und allen Bezirken setzen wir bereits in frühen Phasen der Übergabeplanung an, um einen möglichst reibungslosen Wechsel zu ermöglichen“, so Hummer.

Online-Tools für die richtige Vorbereitung

Nicht nur die Quantität ist bei Gründungen entscheidend, sondern auch die Qualität. Um jungen Unternehmen die anspruchsvolle Anfangszeit etwas zu erleichtern, bietet die WKOÖ neben persönlichen Beratungen auch viele kostenlose Online-Tools. „Ob Umsatzplanung, Preisermittlung oder Rechtsformratgeber, sie alle sind zuverlässige und unkomplizierte Hilfen für jede Gründung. Mit dieser Unterstützung ist eine umfassende Gründungsvorbereitung und damit ein guter Start einfacher zu bewältigen“, lädt Hummer alle Gründer ein, das umfassende Angebot zu nutzen.