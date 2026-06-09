Informationsoffensive zur bestehenden Nachhilfeförderung für Lehrlinge 

Ausgangssituation: Bestehende Förderungen sind vielfach zu wenig bekannt

Die Wirtschaftskammer Oberösterreich bietet bereits jetzt wichtige Unterstützungsmaßnahmen für Lehrlinge an, insbesondere im Bereich der Nachhilfe und Lernunterstützung, beispielsweise Vorbereitungskurse auf die Lehrabschluss-prüfung, Lehrlings-Coaching oder WIFI-Lernunterstützung.

Diese Angebote leisten einen wertvollen Beitrag:

zur Verbesserung schulischer Leistungen,

zur Vermeidung von Lehrabbrüchen,

zur erfolgreichen Absolvierung der Berufsschule,

sowie zur Sicherung qualifizierter Fachkräfte.

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass viele Lehrbetriebe, Lehrlinge und teilweise auch Ausbilder:innen über die bestehenden Fördermöglichkeiten nicht ausreichend informiert sind. Gerade kleinere Betriebe verfügen oftmals nicht über die zeitlichen oder organisatorischen Ressourcen, sich laufend über sämtliche Förderangebote im Detail zu informieren.

Dadurch werden bestehende Unterstützungsangebote vielfach nicht oder nur unzureichend genutzt.

Fachkräftemangel erfordert verstärkte Unterstützung von Lehrlingen

Der anhaltende Fachkräftemangel stellt zahlreiche Branchen vor große Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, Lehrlinge bestmöglich zu begleiten und erfolgreich durch die Ausbildung zu führen.

Schwierigkeiten in der Berufsschule oder Lernrückstände führen häufig zu:

Frustration,

Motivationsverlust,

schlechteren Prüfungsergebnissen oder sogar

Ausbildungsabbrüchen.

Frühzeitige Nachhilfe- und Unterstützungsangebote können entscheidend dazu beitragen, Lehrlinge erfolgreich im Ausbildungssystem zu halten.

Jeder verhinderte Lehrabbruch bedeutet:

eine Entlastung für Betriebe,

geringere Kosten,

höhere Ausbildungsqualität und

langfristig mehr qualifizierte Fachkräfte für die oberösterreichische Wirtschaft.

Informationsdefizite abbauen

Viele Lehrbetriebe wissen derzeit nicht:

welche Förderungen konkret verfügbar sind,

wie die Antragstellung funktioniert,

welche Voraussetzungen gelten,

welche Kosten übernommen werden,

oder wie Lehrlinge die Unterstützung praktisch in Anspruch nehmen können.

Auch Lehrlinge selbst sind vielfach nicht ausreichend informiert oder scheuen die Inanspruchnahme aus Unsicherheit oder fehlender Kenntnis.

Eine gezielte Informationsoffensive soll daher:

die Sichtbarkeit der Angebote erhöhen,

Hemmschwellen abbauen,

die Nutzung der Förderungen steigern und

die Ausbildungsqualität insgesamt verbessern.

Gezielte branchenspezifische Information notwendig

Die Anforderungen und Herausforderungen unterscheiden sich je nach Branche erheblich.

Daher sollen auch die Fachgruppen aktiv eingebunden werden, um:

branchenspezifische Informationsmaßnahmen umzusetzen,

gezielt Lehrbetriebe anzusprechen,

bewährte Praxisbeispiele zu kommunizieren und

die Angebote direkt in den jeweiligen Branchen bekannt zu machen.

Besonders in Branchen mit erhöhten schulischen Anforderungen oder hoher Abbruchquote besteht hier großes Potenzial.

Finanzierung als gemeinsame Investition in Fachkräfte

Die Finanzierung der Informationsoffensive durch die Wirtschaftskammer Oberösterreich sowie durch die beteiligten Fachgruppen stellt eine sinnvolle Investition in die Zukunft des Wirtschaftsstandortes dar.

Die Kosten einer verstärkten Informationsarbeit stehen in keinem Verhältnis zu den volkswirtschaftlichen Folgekosten:

unbesetzter Lehrstellen,

Lehrabbrüche,

Fachkräftemangel,

und fehlender Qualifizierung.

Jede erfolgreiche Lehrlingsausbildung stärkt langfristig:

die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe,

die regionale Wirtschaft,

den Arbeitsmarkt und

den Wirtschaftsstandort Oberösterreich.

Zusammenfassung:

Die bestehende Nachhilfeförderung für Lehrlinge ist ein wichtiges Instrument zur Unterstützung der dualen Ausbildung, wird jedoch derzeit vielfach zu wenig wahrgenommen.

Eine breit angelegte Informationsoffensive soll:

die Bekanntheit erhöhen,

Lehrlinge und Betriebe besser unterstützen,

Lehrabbrüche reduzieren,

die Ausbildungsqualität verbessern und

dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Die Finanzierung soll gemeinsam durch die Wirtschaftskammer Oberösterreich sowie durch die Fachgruppen getragen werden.





© Helmut Mitter, SWV Antrag Die Wirtschaftskammer Oberösterreich wird aufgefordert, eine umfassende Informationsoffensive zur bereits bestehenden Nachhilfeförderung für Lehrlinge durchzuführen. Ziel dieser Informationsoffensive soll es sein, die Bekanntheit der bestehenden Unterstützungsangebote deutlich zu erhöhen,

Lehrbetriebe besser über Fördermöglichkeiten zu informieren,

Lehrlinge gezielt zu unterstützen und

die Qualität der Lehrlingsausbildung nachhaltig zu stärken. Die Finanzierung dieser Informationsoffensive soll: teilweise direkt aus Mitteln der Wirtschaftskammer Oberösterreich erfolgen, sowie durch eine ergänzende finanzielle Unterstützung der jeweiligen Fachgruppen mitgetragen werden. Die Fachgruppen werden eingeladen, branchenspezifische Informationsmaßnahmen zusätzlich aktiv zu unterstützen.

Der Antrag wurde abgelehnt.