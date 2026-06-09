Lehre stärken – Fachkräfte sichern

Die Lehre ist das Rückgrat der Fachkräftesicherung und ein zentraler Wettbewerbsfaktor für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich. Gleichzeitig steht das System unter massivem Druck: Der demografische Wandel führt zu einem Rückgang der potenziellen Lehrlinge, während gleichzeitig der Bedarf an qualifizierten Fachkräften weiter steigt. Bereits heute übersteigt die Zahl offener Lehrstellen die Zahl der Suchenden deutlich.

Die betriebliche Lehrausbildung ist dabei nicht nur volkswirtschaftlich effizient, sondern auch ein wesentlicher Beitrag zur Integration junger Menschen in den Arbeitsmarkt. Betriebe investieren erheblich in die Ausbildung, während gleichzeitig die öffentliche Hand durch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge profitiert.

Um die Lehre zukunftsfit zu machen, braucht es gezielte Maßnahmen, die sowohl die Attraktivität für Jugendliche erhöhen als auch die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe nachhaltig absichern.

Zentrale Herausforderungen

Demografischer Rückgang und sinkende Zahl an Jugendlichen

Zunehmender Fachkräftemangel bereits auf Lehrlingsebene

Hohe Ausbildungskosten für Betriebe bei gleichzeitig unsicheren Förderbedingungen

Wettbewerbsdruck durch schulische Ausbildungswege

Konkrete Maßnahmen zur Stärkung der Lehre

Lehrstellenförderung absichern und weiterentwickeln:

Die betriebliche Lehrstellenförderung ist ein entscheidender Hebel für die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen. Kürzungen oder steigende Selbstbehalte gefährden unmittelbar die Zahl der Ausbildungsplätze. Daher braucht es: Sicherung und Ausbau der Basisförderung für Lehrbetriebe. Weiterentwicklung der Förderlogik im Sinne eines praxistauglichen, treffsicheren Systems. Prüfung eines Modells zur Entlastung bei Lohnnebenkosten (insb. Pensionsversicherung) als Alternative bzw. Ergänzung zur klassischen Förderung. Verlässliche und langfristige Finanzierungsstrukturen, um Planungssicherheit für Betriebe zu gewährleisten.





Die betriebliche Lehrstellenförderung ist ein entscheidender Hebel für die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen. Kürzungen oder steigende Selbstbehalte gefährden unmittelbar die Zahl der Ausbildungsplätze. Daher braucht es: Lehre attraktiver machen und Fachkräftepotenziale heben:

Folgende Maßnahmen sind entscheidend: Stärkere Kommunikation der finanziellen Attraktivität der Lehre (Einkommen während der Ausbildung, hohe Beschäftigungssicherheit). Weiterentwicklung der „Lehre mit Matura“ und flexibler Ausbildungsmodelle. Internationale Öffnung durch eine Rot-Weiß-Rot-Karte für Lehrlinge (18+). Imageaufwertung der Lehre als gleichwertiger Bildungsweg („erste Wahl“).

Folgende Maßnahmen sind entscheidend:





© Laresser Gerold Royda, WB Antrag Die Wirtschaftskammer Oberösterreich möge gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich Initiativen zur Stärkung der Lehre setzen und sich gegenüber Bundesregierung, Parlament und relevanten Institutionen für eine umfassende Stärkung der Lehrausbildung einsetzen, insbesondere für die Sicherung und den Ausbau der Lehrstellenförderung, Lohnnebenkostenentlastungen für Lehrbetriebe sowie für weitere Maßnahmen zur Attraktivierung der Lehre und zur nachhaltigen Sicherung des Fachkräftebedarfs in Österreich.



Der Antrag wurde angenommen.