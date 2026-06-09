Gratis Öffi-Ticket/Kernzone Linz – für alle WIFI-Kursteilnehmer:innen

Das WIFI Oberösterreich zählt mit rund 100.000 Kurs-Teilnahmen jährlich zu den größten Erwachsenenbildungseinrichtungen Oberösterreichs. Als bedeutende Bildungsinstitution trägt das WIFI nicht nur Verantwortung für berufliche Weiterbildung, sondern auch eine wichtige gesellschaftliche Vorbildfunktion.

Die Mobilitätswende wird wesentlich davon abhängen, ob öffentliche Verkehrsmittel im Alltag selbstverständlich und attraktiv nutzbar werden. Bildungsinstitutionen können dabei einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie klimafreundliche Mobilität aktiv fördern und Bewusstseinsbildung nicht nur theoretisch vermitteln, sondern nachhaltiges Verhalten im Alltag unterstützen.

Ein kostenloses Öffi-Ticket für die Kernzone Linz stellt eine konkrete und niederschwellige Klimaschutzmaßnahme dar, um den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu erleichtern. Gleichzeitig steigert diese Maßnahme die Attraktivität des WIFI Oberösterreich und stärkt dessen Positionierung als moderne und nachhaltige Bildungseinrichtung.

Dass ein solches Modell einfach umsetzbar ist, zeigt das BFI Oberösterreich: Dort erhalten Kursteilnehmer:innen mit ihrem Kursnachweis unkompliziert ein kostenloses Öffi-Ticket für die Kernzone Linz. https://www.bfi-ooe.at/de/service-foerderungen/linz-ag-linien.html

Die finanziellen Auswirkungen erscheinen im Verhältnis zur Größe des WIFI überschaubar. Man kann von Kosten in der Größenordnung von etwa 50 bis 80 tsd. Euro ausgehen, die einfach im Deckungsbeitrag darstellbar sind. Gleichzeitig ist dieser Betrag auch ein wichtiges Investment in die Attraktivität des WIFIs. Es handelt sich dabei um eine zeitgemäße Serviceleistung, die Erreichbarkeit und Kundenzufriedenheit verbessert und nachhaltige Mobilität fördert. Das macht sich auch gut in Zeiten des Klimawandels und hoher Energiepreise.





© WKOÖ Mario Rader, Grüne Wirtschaft Antrag Das Wirtschaftsparlament beschließe, die Wirtschaftskammer Oberösterreich möge mit ihrer Bildungseinrichtung dem WIFI Oberösterreich ab dem Herbst-/Wintersemester 2026/27 ein gratis Öffi-Ticket, Kernzone Linz, für alle Kursteilnehmer:innen des WIFI einführen. Ein gratis Öffi-Ticket erleichtert den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel, es stärkt die Attraktivität des WIFI als große Erwachsenenbildungseinrichtung und wirkt positiv auf die öffentliche Wahrnehmung des WIFI und der Wirtschaftskammer Oberösterreich.

Der Antrag wurde abgelehnt.