370 Schulklassen mit 8.000 Kindern im WKOÖ Talent Space

Sie haben ihr räumliches Vorstellungsvermögen unter Beweis gestellt, Ausdauer und Geduld gezeigt und Stress, Hitze und Kälte getrotzt: Mehr als 8.000 Schülerinnen und Schüler aus ganz Oberösterreich haben im abgelaufenen Schuljahr den Talent Space der Wirtschaftskammer Oberösterreich in Linz besucht. In dieser Erlebniswelt für Schulklassen der 7. Schulstufe können die Kinder einen Tag lang ihre Talente und Stärken spielerisch entdecken. Am Ende des Parcours aus 14 Stationen und einem Workshop kennen sie ihre größten Talente und bekommen so eine solide Grundlage für die spätere Berufsorientierung.

© WKOÖ

Hochbetrieb auch in den Ferien

Auch in den Sommerferien bietet die Wirtschaftskammer OÖ im Talent Space ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche. An mehreren Terminen finden in der Zeit bis zum 1. September Erlebnistage für 12- bis 15-Jährige im Haus der Wirtschaft in Linz statt. Der Erlebnistag bietet Abwechslung in den Sommerferien und schafft eine stärkenbasierte Grundlage für die berufliche Orientierung mit Spaß, Technologie und persönlichem Erlebnis. Als besonderes Zuckerl gibt es an bestimmten Terminen in Zusammenarbeit mit den Bezirksstellen der Wirtschaftskammer OÖ einen kostenlosen Shuttledienst nach Linz und retour.



Informationen und Anmeldung: www.talentspace.at/sommeruebersicht



Auch für das kommende Schuljahr ist der Talent Space bereits gut gebucht. Alle oberösterreichischen Schulklassen der 7. Schulstufe können sich jederzeit unter www.talentspace.at für einen Tag im Talent Space anmelden.