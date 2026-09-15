AIM Technical Solutions erweitert seine Kompetenzen

Die Produktion am bisherigen Heson-Standort in der Pettenbacherstraße in Vorchdorf wird wieder aufgenommen. Damit bleibt ein etablierter Fertigungsstandort für Kunststoff- und Metalltechnik in der Region erhalten. AIM Technical Solutions, mit Sitz in Timelkam, erweitert mit diesem Schritt seine bestehenden Kompetenzen im Bereich Kunststoff- und Metalltechnik und schafft gleichzeitig neue Möglichkeiten für Kunden aus Industrie und Anlagenbau.

Schrittweise Integration

Heson war über viele Jahrzehnte im Bereich der Metall- und Kunststoffverarbeitung tätig. Der Standort Vorchdorf soll als Fertigungsstandort für individuelle Kunststoff- & Metalllösungen weitergeführt und schrittweise in die Strukturen von AIM integriert werden.Im Mittelpunkt stehen künftig insbesondere Behälter, Tanks, Rohrleitungssysteme, Apparate, Sonderkonstruktionen und individuelle Lösungen für industrielle Anwendungen.

Die Kombination aus Fertigung, Anlagen- und Rohrleitungsbau sowie Montage ermöglicht es AIM, Projekte ganzheitlich zu begleiten, von der Fertigung einzelner Komponenten bis hin zu komplexeren Anlagenlösungen. Die AIM Technical Solutions GmbH ist ein Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung in Anlagen- und Rohrleitungsbau, Industrieservice, Metall- und Kunststofftechnik.