Ein Akkutest schafft Klarheit

Die Antriebsbatterie ist das teuerste Bauteil eines Elektroautos und beim Kauf oder Verkauf oft ein Risikofaktor. Ein Akkutest schafft hier Klarheit, er misst den tatsächlichen Zustand des Akkus, den sogenannten State of Health (SoH), und dokumentiert ihn in einem zertifizierten PDF-Protokoll.

Das Ergebnis ist herstellerunabhängig, manipulationssicher und international anerkannt. Fast alle Elektro- und Hybridfahrzeuge sind kompatibel. Der Test ist unkompliziert. Das Team kümmert sich um alle technischen Details, es ist keine Testfahrt notwendig, das Ergebnis liegt in rund 15 Minuten vor.

Geschultes Testpersonal

Als oﬀizieller Aviloo-Partner führt die Autohaus Hofkaiser GmbH in Ansfelden den Test durch geschultes Fachpersonal durch. Das Besondere am Angebot ist die öﬀentliche Verfügbarkeit. Bislang gibt es einen solchen Batterietest vor allem bei den Autofahrerklubs, dort meist nur für Mitglieder und mit Wartezeit. Ein oﬀenes Angebot für Private und Firmen ist die große Ausnahme. „Weil wir täglich mit E-Autos handeln, wissen wir genau, worauf es bei der Batterie ankommt“, so die Geschäftsführer Klaus Hofinger und Michael Kaiser. „Diese Transparenz wollen wir allen zugänglich machen.”

Interessant besonders für Unternehmen: Wer einen Fuhrpark mit Elektrofahrzeugen betreibt oder abstoßen möchte, profitiert von objektiven Batteriewerten, etwa zur Restwert-Ermittlung, vor dem Weiterverkauf oder bei der Rückgabe von Leasingfahrzeugen. Vor allem vor Ablauf der Akkugarantie empfiehlt sich die Durchführung eines Tests, um Ansprüche geltend zu machen. Für die Prüfung mehrerer Fahrzeuge kommt das Team vor Ort.



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