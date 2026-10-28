Blumen, die Erinnerungen schaffen

Zu Allerheiligen stehen das Gedenken und die Erinnerung an verstorbene Angehörige im Mittelpunkt. Blumen, Pflanzen und liebevoll gestaltete Gräber machen sichtbar, was oft schwer in Worte zu fassen ist: Liebe, Dankbarkeit und die Verbundenheit über den Tod hinaus.



„Die Gestaltung eines Grabes ist weit mehr als reine Dekoration. Mit ausgewählten Blumen, Farben und persönlichen Lieblingspflanzen entsteht ein Ort, der Erinnerungen bewahrt und die Persönlichkeit eines Menschen widerspiegelt“, erklärt Elke Lumetsberger, Landesinnungsmeisterin der oö. Gärtner und Floristen. Heimische Friedhofsgärtnereien und Blumenfachgeschäfte begleiten Angehörige dabei mit fachlicher Beratung, Kreativität und viel Einfühlungsvermögen.

Die Gestaltung eines Grabes ist weit mehr als reine Dekoration.





„In Österreich ist es Tradition, zu den Gedenktagen rund um Allerheiligen die Friedhofsgräber mit Blumen und Pflanzen zu schmücken und damit ein florales Zeichen tiefster Verbundenheit mit den Verstorbenen zu setzen. Damit macht man seinen Lieben eine kleine Aufmerksamkeit und denkt insbesondere beim Besuch des Grabs ganz bewusst an sie, was für die Verarbeitung der Trauer enorm wichtig ist“, betont auch Martin Dobretsberger, Landesinnungsmeister der oö. Bestatter.

In Österreich ist es Tradition, zu den Gedenktagen rund um Allerheiligen die Friedhofsgräber mit Blumen und Pflanzen zu schmücken.





Saisonale Pflanzen

Für die herbstliche Grabgestaltung eignen sich besonders saisonale Pflanzen wie Calluna (Heidekraut), Alpenveilchen, Stiefmütterchen und Chrysanthemen. Sie setzen farbenfrohe Akzente und verleihen Gräbern während der Gedenktage eine besondere Ausstrahlung. Ergänzt werden sie durch strukturgebende Blattschmuckpflanzen, Gräser oder dekorative Fruchtstände. Für florale Werkstücke und Gestecke kommen häufig Rosen, Chrysanthemen sowie herbstliche Zweige und Naturmaterialien zum Einsatz.



Die heimischen Blumenfachgeschäfte und Friedhofsgärtnereien bieten eine große Auswahl an saisonalen Pflanzen, frischen Blumen und individuell gefertigten Gestecken. Mit ihrem Fachwissen und ihrem Gespür für persönliche Wünsche schaffen sie würdige Orte des Gedenkens, die Trost spenden und Erinnerungen lebendig halten.

