Lehrlingsmanagement digitalisiert

Gegründet wurde das Linzer Start-up Ausbildex im Juli von Romik Hamzoyan (im Bild l.), selbst Lehrlingsausbilder, der am Campus Hagenberg der FH Oberösterreich sein Studium in Mobile Computing absolviert hat. Er will damit die Lehrausbildung transparenter machen, den Verwaltungsaufwand für Unternehmen massiv reduzieren und die Zahl der Lehrabbrüche spürbar senken.

Von Ausbildern für Ausbilder

„Die bekannten Herausforderungen von Lehrlingsausbildern sind, dass Rotationspläne in aufwendigen Excel-Listen stecken, Berichtshefte und Bewertungen nicht pünktlich und vollständig eingereicht werden und eine transparente Übersicht über den Fortschritt der Lehrlinge häufig ganz fehlt. Das Ergebnis ist immer dasselbe: viel zu hoher Verwaltungsaufwand, fehlende Struktur und ein Eingreifen, das oft erst kommt, wenn die Probleme längst da sind. Das muss besser gehen. Neben dem Vollzeitjob habe ich mit meinem Partner Samuel Hainzl zwei Jahre lang an einer Lösung gearbeitet, welche die Ausbildung spürbar verbessert“, beschreibt Hamzoyan, der gleichzeitig betont: „In der Gründungsphase wurden wir vom Gründerservice der WKOÖ hervorragend begleitet.“

Transparente Begleitung

„Für Ausbilder bedeutet Ausbildex nun weniger Aufwand, mehr Überblick und mehr Zeit für ihre Lehrlinge und für die Lehrlinge eine wertvolle, transparente Begleitung, die sie zu einem erfolgreichen Abschluss führt“, sagt Hamzoyan. „Ausbildex digitalisiert den gesamten Ausbildungsprozess übersichtlich und gibt Ausbildern die Werkzeuge, die sie im Alltag brauchen. Ein intelligenter Rotationsplan sorgt für schnelle, einfache Verplanung, digitale Berichtshefte und Bewertungen laufen strukturiert und pünktlich ab, automatische Erinnerungen sorgen dafür, dass nichts liegen bleibt, und ein Fortschrittscockpit zeigt den Ausbildungsstand jedes Lehrlings jederzeit transparent. Das sind nur einige von über 35 Features, alle mit dem Ziel, die Ausbildungsqualität zu verbessern”, beschreibt Hamzoyan.

„Gespräche mit zahlreichen Ausbildungsbetrieben und deren positive Rückmeldungen haben uns in unserem Vorhaben nachhaltig bestärkt“, ist Hamzoyan stolz. Verwendet wird Ausbildex tatsächlich in den ersten Unternehmen. Beispielsweise hat der international tätige Linzer Technologiekonzern Hainzl das System Ende September im Betrieb eingeführt.

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