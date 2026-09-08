Innovativ, stabil und mit viel Potenzial

In welchen Sektoren das Land interessant für den Aufbau langfristiger Außenhandelsbeziehungen ist und wo attraktive Wachstumspotenziale liegen, beantwortet Ulrike Straka (Bild), Wirtschaftsdelegierte in Sydney.

Australiens Wirtschaft basiert auf Rohstoffreichtum. Es ist weltweit der größte Produzent von Eisenerz und der zweitgrößte Exporteur von Kohle und LNG sowie führend bei Bauxit, seltenen Erden, Gold uvm. Der Bergbau trägt über 10 Prozent zur Bruttowertschöpfung bei. Auch die Landwirtschaft (Getreide, Viehzucht, Obstbau) und der hoch entwickelte Dienstleistungssektor (Forschung, Finanzdienstleistungen) spielen eine große Rolle – auch für Österreichs Exporteure. Wichtigster Handelspartner ist China, das grob ein Drittel von Australiens Exporten aufnimmt. Ein Freihandelsabkommen mit der EU wird nach seinem Inkrafttreten Zölle abbauen und die gegenseitige Anerkennung von Prüf- und Zertifizierungsverfahren ermöglichen.

Australien befindet sich in einer Phase sehr hoher Infrastrukturinvestitionen, getrieben durch ein starkes Bevölkerungswachstum und zunehmende Urbanisierung. Im Fokus stehen Verkehrs- und Stadtentwicklungsprojekte wie Sydney Metro und der Western Sydney Airport. Queensland treibt in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Brisbane 2032 den Ausbau des öffentlichen Verkehrs voran (Cross River Rail, The Wave, regionale Zugstrecken). Australien gehört weltweit zu den Spitzenreitern bei Solarenergie, vor allem bei der Dach-Photovoltaik, die vermehrt Überschuss erzeugt und negative Strompreise verursacht. Dadurch gewinnt der Ausbau von Stromspeichern und Netzlösungen an Bedeutung. Und natürlich wird auch down under heftigst in Datencenter investiert. Erneuerbare kommen nur dann in Frage, wenn sie mit dem relativ günstigen Gaspreis konkurrenzfähig sind. Umweltschutz ist nur dann interessant, wenn er sich rechnet.

Der australische Gesundheitssektor folgt einer National Digital Health Strategy mit Fokus auf Vernetzung und Telehealth, um den Zugang zu medizinischen Leistungen insbesondere in ländlichen Regionen zu verbessern. Man setzt auf die Nutzung datenbasierter Technologien einschließlich künstlicher Intelligenz zur Unterstützung klinischer Entscheidungsprozesse und zur Effizienzsteigerung in der Versorgung, wobei regulatorische Anforderungen an Sicherheit, Qualität und Transparenz im Vordergrund stehen. Australien hat bei KI etwas weniger Berührungsängste und möchte ihre Verwendung weniger stark regulieren als die EU.