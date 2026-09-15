Balcosy eröffnet eigenen Showroom in der Linzer Tabakfabrik

Dort lässt sich das modulare Massivholz-System live erleben, vom Fenstersitz über das Regal bis zur Arbeitsfläche.

Möglich macht das eine Kooperation mit der factory300. „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem man unser Design nicht nur erklärt bekommt, sondern anfassen kann", sagt Gründer Florian Holzmayer. Design-Co-Gründerin Katharina Leitner hat den Schauraum mitgestaltet: „Der Raum soll zeigen, dass gutes Design nicht laut sein muss." Zur Eröffnung ab 17 Uhr geben externe Trendexperten einen kurzen Impuls zu Trends, Langlebigkeit und Wandel in der Möbelbranche.

Seit der Gründung 2020 ist aus dem ersten selbstgebauten Fenstersitz ein modulares Wohnsystem geworden, das mit den Menschen mitwächst, die darin leben. Gefertigt wird gemeinsam mit regionalen Partnerbetrieben, unter anderem der Tischlerei Pecherstorfer in Eferding. Persönliche Beratungstermine im Showroom sind auch nach der Eröffnung online buchbar.