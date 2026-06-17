Banner treibt mit Investitionen die Transformation voran

Das Geschäftsjahr 2025/26 war für Banner von Stabilität, strategischer Weiterentwicklung und intensiver Transformationsarbeit geprägt. Der Absatz liegt mit 4,25 Mio. Einheiten leicht über dem Vorjahr und über Plan. Mit 311 Mio. Euro erreicht der Umsatz ein ähnliches Niveau wie im vorhergehenden Geschäftsjahr. „Banner behauptet sich damit in einem anspruchsvollen Marktumfeld der europäischen Automobilindustrie. Besonders dynamisch entwickelte sich der internationale Nachrüstmarkt“, sagt sagt Werner Töpfl, CEO der Banner GmbH.

Qualität und Geschwindigkeit

Auch strategisch stellte Banner wichtige Weichen. Mehrere langfristige Großaufträge sichern die Produktionsauslastung bis 2028 und bestehende Kooperationen wurden verlängert. Banner positioniert sich damit weiter als Komplettanbieter für alle Antriebstechnologien. Mit der Agenda 2035 treibt Banner die Transformation konsequent voran. Neue Märkte, optimierte Prozesse und moderne Technologien stehen im Zentrum. „Banner muss sich spürbar vom Wettbewerb unterscheiden, durch Qualität, Kundennähe, Geschwindigkeit und klare Entscheidungen“, so Töpfl.

Ein zentraler Hebel ist die Digitalisierung. Banner investiert in den kommenden vier Jahren einen signifikanten zweistelligen Millionenbetrag in Österreich. Ziel ist, Automatisierung und digitale Prozesse massiv auszubauen und den Standort nachhaltig zu sichern. Parallel modernisiert Banner Maschinen, Infrastruktur und Prozesse.

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