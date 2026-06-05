Die Stärke liegt im Zusammenhalt

Landesinnungsmeisterin Elke Lumetsberger betonte die Bedeutung des Miteinanders in der Branche: „Unser Branchentag zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie viel Herzblut, Kreativität und Professionalität in unseren Betrieben steckt. Die Stärke unserer Branche liegt im Zusammenhalt und in der Leidenschaft, mit der unsere Mitglieder arbeiten“, so Lumetsberger. Der Fachvortrag von Keynote-Speakerin Monika Matschnig zum Thema „Körpersprache und Wirkung – bringen Sie Ihre Leistungen zum Blühen“ gab praxisnahe Impulse für den Einsatz nonverbaler Kommunikation im Verkauf und in der Beratung.



Mit einer Urkunde sowie einer Medaille geehrt wurden:

Für 25 Jahre:

Blumen Strasser GmbH aus Scharnstein (Floristik)

Barbara Anna Derflinger aus Seewalchen am Attersee (Gartengestaltung)

Joanna Kuttner aus Kirchdorf (Floristik)

Bernhard Reingruber aus Linz (Floristik)

Karl Sailer GmbH & Co KG aus Pöndorf (Gartengestaltung)

Zauner GmbH & Co KG aus Kleinzell (Gartengestaltung)



Für 30 Jahre:

Harald Lehner aus Wels (Floristik)



Für 35 Jahre:

Sonja Maria Haider aus Enns (Floristik)

Wolfgang Haudum aus Linz (Gartengestaltung)

Gabriele Spiessberger aus Obernberg am Inn (Floristik)



Für 50 Jahre:

Michael Drotleff aus Traun (Floristik)

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