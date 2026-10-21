Ehrung für SSC Schwimmbad Sauna GmbH

Die SSC Schwimmbad Sauna GmbH feierte vergangenen Freitag ihr 50-jähriges Firmenjubiläum am Unternehmensstandort in Leonding. Zahlreiche Gäste, Kunden, Partner, Freunde und Wegbegleiter folgten der Einladung, um gemeinsam auf fünf Jahrzehnte Unternehmensgeschichte zurückzublicken.



© ssc Urkundenübergabe an die SSC Schwimmbad Sauna GmbH (v. l.): Geschäftsführer Peter Rohringer, Seniorchef Eduard Rohringer, Gremialobmann Josef Simmer, Geschäftsführerin Doris Müllner

Nach einer Hausmesse am Nachmittag, bei der die SSC gemeinsam mit ihren Partnerunternehmen aktuelle Produkte und Lösungen rund um Schwimmbadtechnik und Poolgestaltung präsentiert hat, folgte die Jubiläumsfeier, bei der man die Unternehmensgeschichte Revue passieren ließ. Höhepunkte waren dabei die Ehrungen durch Josef Simmer, Gremialobmann des Baustoff-, Eisen- und Holzhandels in der Wirtschaftskammer Oberösterreich sowie durch die Leondinger Wirtschaftsstadträtin Adelheid Ebenberger. Gremialobmann Simmer überreichte an die SSC-Geschäftsführer Doris Müllner und Peter Rohringer die Ehrenurkunde für 50 Jahre Selbständigkeit im Baustoff-, Eisen- und Holzhandel. „Dieses Jubiläum ist für uns vor allem ein Dankeschön an unsere Kunden, Mitarbeiter und Partner, die unseren Weg begleitet und diesen Erfolg möglich gemacht haben“, betonen Müllner und Rohringer.



Über SSC Schwimmbad Sauna GmbH: Gegründet im April 1976, hat sich SSC als kompetenter Ansprechpartner für Poolbau, Saunabau, Poolsanierung und Schwimmbadtechnik etabliert. Als Familienunternehmen in zweiter Generation verbindet SSC langjährige Erfahrung mit handwerklichem Know-how und persönlicher Beratung. Heute beschäftigt das Unternehmen zwölf Mitarbeiter und betreut Kunden in ganz Oberösterreich.

